'Choáng ngợp" những biển số xe khủng khiến người đi đường phải trầm trồ, ngoái nhìn

Thú chơi biển số xe khủng nở rộ từ nhiều năm nay. Nhiều người sau khi mua xe mới, điều quan trọng tiếp theo là bấm biển số. Các chủ xe mong mỏi sao bấm được một cái biển số xe đẹp, thật dễ nhớ và còn mang theo ý nghĩa về sự may mắn, tài lộc. Có không nhiều nhưng cặp số, cụm số may mắn, tài lộc. Với những người đam mê chơi biển số xe, đôi khi biển số đẹp, hợp mệnh thì theo họ mới hợp với đường làm ăn, mới phát đạt được. Những biển số xe siêu đẹp khi đi đường cũng nhận về nhiều sự chú ý hơn. Ai cũng xuýt xoa khi gặp "biển số khủng" di chuyển. Tuy nhiên, một điều trớ trêu rằng, nhiều người đã sắm được xe đẹp và họ muốn trọn vẹn thì sẽ phải bốc biển số xe đẹp cho hợp. Nhưng những chiếc biển số lại được quyết định do sự may mắn của người ấn nút quay. Dù chỉ là chiếc xe có giá vài chục triệu nhưng biển chiếc xe gắn máy này lại khiến nhiều chủ xe SH, LX hay Liberty thèm khát. Chỉ là xe tải thôi mà! có cần biển khủng với 5 số 8 như vậy không. Xe rác với tứ quý 9. Hàng khủng đây chứ đâu. Tổng cộng trên chiếc biển xe này có tới 7 con số 2.

