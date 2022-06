Công an xuất hiện tại nhà riêng cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh

Khoảng 16h chiều 7/6, nhiều xe biển xanh chở các cán bộ công an đã có mặt tại khu biệt thự, Khu đô thị Vinhomes Gardenia, nhà riêng của ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nằm trên đường Hàm Nghi (P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ngoài cán bộ công an thì lực lượng dân phòng cũng được huy động để đảm bảo an ninh tại khu vực bên ngoài khu biệt thự.

Lực lượng công an có mặt tại khu vực nhà riêng của ông Chu Ngọc Anh để bảo đảm an ninh trật tự.

Chiều cùng ngày, HĐND TP. Hà Nội đã triệu tập kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 6) HĐND thành phố khoá 16, nhiệm kỳ 2021 - 2026, để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Tại đây, 100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu thông qua quyết định miễn nhiệm Chủ tịch UBND TP. Hà Nội với ông Chu Ngọc Anh.

Trước đó, chiều 6/6, Bộ Chính trị triệu tập hội nghị T.Ư bất thường để xem xét kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ KH-CN.

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành T.Ư Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng các ông Chu Ngọc Anh.

Các vi phạm của ông Chu Ngọc Anh liên quan tới việc nghiên cứu, chuyển giao, cấp phép, hiệp thương giá và mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty CP công nghệ Việt Á diễn ra từ 3/2/2020 tới nay. Các vi phạm đã được Ủy ban Kiểm tra T.Ư kết luận trước đó.

Những hình ảnh PV ghi nhận tại khu vực nhà riêng của cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh chiều 7/6: