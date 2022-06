Phú Yên: Khởi tố người đàn ông dùng rựa chém vợ giữa đường

Ngày 7/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lương Quang Hoàng (49 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên) để điều tra về tội giết người.

Trước đó, khoảng 12h40 ngày 30/5, người dân thấy một người đàn ông đi xe máy chặn một phụ nữ đang đi bán vé số tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Trần Cao Vân (phường 4, TP Tuy Hòa). Sau đó, người đàn ông này dùng một cây rựa chém nhiều nhát vào người phụ nữ khiến nạn nhân trọng thương. Người dân đã đưa người phụ nữ đi cấp cứu, đồng thời báo cho công an.

Công an tạm giữ nghi phạm Lương Quang Hoàng. Ảnh: CAO MINH

Chiều cùng ngày, Công an TP Tuy Hòa xác định người đàn ông trên là Lương Quang Hoàng, còn người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Hường (50 tuổi, là vợ của Hoàng). Công an đã tạm giữ hình sự đối với Hoàng, thu tại nhà nghi phạm này cây rựa còn vết máu.

Được biết, Lương Quang Hoàng và bà Nguyễn Thị Hường có hai con chung và đã ly thân do người đàn ông này thường hay đánh vợ. Bà Hường thuê phòng trọ ở riêng.

