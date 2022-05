Công an TP HCM thông tin vụ luật sư tố bị điều tra viên đánh

Trước thông tin luật sư Lê Hoàng Tùng – thành viên Công ty Luật TNHH Everest bị hành hung tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM, đơn vị này đã phát đi thông tin phản hồi.



Theo Công an TP HCM, khoảng 20h ngày 17/5, facebook “Nguyễn Thị Hoài Thương” đăng tải thông tin liên quan việc luật sư Lê Hoàng Tùng bị hành hung tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, xác minh. Bước đầu xác định, không có sự việc như facebook “Nguyễn Thị Hoài Thương” đã đăng tải.

Thông tin, hình ảnh luật sư Hoài Thương đưa lên mạng xã hội cho rằng Luật sư Tùng bị hành hung tại trụ sở công an.

Trước đó, PC02 thụ lý giải quyết đơn tố giác tội phạm của bà Trần Thị T.H. (SN 1972, quận Gò Vấp) và Nguyễn Lê P.U. (SN 1984, thành phố Thủ Đức) tố cáo bà N.H.T. (SN 1975, thường trú: TP Hà Nội, tạm trú quận Gò Vấp) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng thủ đoạn ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty thẩm mỹ nhưng không thực hiện và chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện kế hoạch kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Điều tra viên được phân công thụ lý đã gửi thông báo và02 lần gửi giấy triệu tập nhưng bà N.H.T. không đến làm việc theo yêu cầu. Sau khi Cơ quan điều tra liên hệ với người nhà bà N.H.T., khoảng 14h10 phút ngày 17/5, bà N.H.T. đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự; đi cùng bà có 2 luật sư (đã được Cơ quan điều tra chấp thuận về việc đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác) là ông Lê Hoàng Tùng và bà Nguyễn Thị Hoài Thương (thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội, Công ty Luật TNHH Everest, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Điều tra viên làm việc với bà N.H.T. cùng hai luật sư tại phòng làm việc chung của Phòng Cảnh sát hình sự; tại thời điểm làm việc, trong phòng còn có 5 cán bộ gồm điều tra viên và cán bộ điều tra đang giải quyết các vụ việc khác.

Khi bắt đầu tiến hành ghi lời khai của bà N.H.T., Điều tra viên đã giải thích rõ về quyền và nghĩa vụ của người bị tố giác, người bảo vệ quyền và lợi ích của người bị tố giác (theo Điều 57 và Điều 83 Bộ Luật Tố tụng hình sự). Tuy nhiên, dù Điều tra viên đã nhắc nhở nhiều lần nhưng luật sư Tùng vẫn có hành vi cản trở việc ghi lời khai của Điều tra viên, có lời nói lớn tiếng, ồn ào gây mất trật tự tại phòng làm việc.

Do đó, Điều tra viên đã 2 lần yêu cầu luật sư Lê Hoàng Tùng ra khỏi phòng, không tiếp tục tham gia làm việc; nhưng luật sư Tùng cố tình không chấp hành, tỏ thái độ thách thức.

Trong quá trình mời ông Tùng ra khỏi phòng làm việc, ông Tùng đã trượt ngã, không có việc Điều tra viên đánh ông Tùng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã lập biên bản sự việc; tiếp xúc và đề nghị ông Lê Hoàng Tùng nếu trong quá trình làm việc với Điều tra viên có vấn đề cần phản ánh thì có quyền viết đơn khiếu nại. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã có biên bản tiếp xúc ghi nhận ý kiến, làm thủ tục tiếp nhận và chuyển đơn của ông Lê Hoàng Tùng đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM để giải quyết theo quy định. Công an TP HCM tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 18/5, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị Công an TP HCM xem xét, xác minh và có biện pháp xử lý hành vi xâm phạm sức khỏe, thân thể và quyền hành nghề luật sư.

Theo đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận được Công văn số 55-2022/CV-EVER của Công ty Luật TNHH Everest - thành viên Đoàn Luật sư TP Hà Nội phản ánh việc

Luật sư Lê Hoàng Tùng khi tham dự buổi làm việc cùng khách hàng vào ngày 17/5 đã bị Điều tra viên Trần Đức M. thuộc biên chế Đội 8, PC02, Công an TP HCM có hành vi cản trở việc thực hiện quyền hành nghề Luật sư. Đồng thời, đã có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe của Luật sư Lê Hoàng Tùng.

Theo Công văn 134, khoảng 14h ngày 17/5, Luật sư Lê Hoàng Tùng và Luật sư Nguyễn Thị Hoài Thương có mặt tại trụ sở Công an TP HCM để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng là bà N.H.T. khách hàng của luật sư Tùng. Trong quá trình làm việc do không thống nhất quan điểm về cách thức trao đổi và trả lời của người bị tố giác với sự tham vấn của Luật sư, Điều tra viên Trần Đức M. đã có hành vi đánh đấm vào người luật sư Tùng và dùng chân đạp vào bụng, ngực luật sư Tùng dẫn đến chảy máu mũi, đau đầu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Luật sư Lê Hoàng Tùng đã có đơn tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của Điều tra viên Trần Đức M. và đề nghị giám định thương. Chiều cùng ngày, Cán bộ Đội 8, PC02 thuộc cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã tiến hành lập biên bản làm việc về sự việc xảy ra tại cơ quan. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM ban hành Thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của Luật sư Lê Hoàng Tùng và chuyển đơn này đến Phòng PC01 Công an TP. HCM xem xét giải quyết theo quy định.

“Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận thấy, nếu phản ánh của Công ty Luật Everest là đúng sự thực, hành vi của Điều tra viên Trần Đức M. có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc làm việc, quy chế dân chủ trong hoạt động điều tra, quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự trong mối quan hệ làm việc có sự tham gia của Luật sư. Do đó, đề nghị Giám đốc Công an TP HCM, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM nhanh chóng xác minh, nếu đúng như phản ánh của Công ty Luật Everst có biện pháp xử lý trách nhiệm của Điều tra viên theo quy định của pháp luật”, Công văn 134 nêu rõ.

