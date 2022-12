Tin nóng 23/12: Phát hiện thi thể người đàn ông trong căn nhà bị cháy

Phát hiện thi thể người đàn ông trong căn nhà bị cháy: Rạng sáng 23/12, người dân địa phương phát hiện hỏa hoạn phát ra từ căn nhà thuộc thôn Phú Ân Nam 3, xã Diên An, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa và đã lập tức cấp báo lực lượng chức năng tới hiện trường cứu chữa. Sau khi đám cháy tại phòng ngủ của căn nhà được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người đàn ông bị cháy. Theo lãnh đạo UBND xã Diên An, nạn nhân là ông N.C. (sinh năm 1953). Gần đây, ông C. đã bán căn nhà cho người khác và được chủ mới cho ở nhờ. Người phụ nữ bị sát hại, mất sợi dây chuyền vàng trên cổ: Chiều 23/12, Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo truy tìm vật chứng là một sợi dây chuyền vàng của nạn nhân trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào tối ngày 19/12. Vụ án mạng xảy ra tại một căn ki-ốt ven đường thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An. Nạn nhân tử vong được xác định là bà T.A.T (34 tuổi, quê An Giang). Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan điều tra thông báo tìm sợi dây chuyền vàng trắng trọng lượng 16.598g; mặt dây chuyền vàng trắng không gắn đá trọng lượng 4.016g. Xe tải đang lưu thông trên đường bỗng dưng bốc cháy: Sáng 23/12, khi đang lưu thông trên đường NA1, khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tài xế xe tải phát hiện có khói lửa bốc lên từ dưới cabin nên lập tức dừng xe rồi mở cửa chạy ra ngoài hô hoán người đi đường giúp đỡ. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng cháy quá nhanh khiến tài xế và người đi đường không thể dập tắt. Nhận tin báo, lực lượng PCCC khu công nghiệp Mỹ Phước 2 đã điều động xe chữa cháy và chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 20 phút, lực lượng PCCC đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Phần cabin xe bị thiêu rụi. Người phụ nữ chiếm đoạt tiền tỷ để trả nợ xây nhà: Sau khi xây dựng nhà xong, Nguyễn Thị Tuyết Xương (32 tuổi, ngụ TP Trà Vinh, Trà Vinh) mất cân đối tài chính, không còn khả năng thanh toán số nợ. Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Xương đưa ra thông tin gian dối, kêu người thân đi hỏi vay tiền của nhiều người đưa cho Xương để cho người khác vay đáo hạn ngân hàng, sau đó sẽ trả lại và cho hưởng tiền lãi chênh lệch. Xương vay tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng; sau đó trả lãi cho các bị hại hơn 308 triệu đồng. Công an xác định Xương chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Ngày 22/12, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Xương. Đục tường cứu người nghi trộm xe mắc kẹt trong lối thông hơi massage: Ngày 23/12, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết vừa giải cứu nam thanh niên trong lối thông hơi của một cơ sở massage. Người bị mắc kẹt là nam thanh niên tên V.V.L., 25 tuổi, quê Trà Vinh. Được biết, nam thanh niên nghi trộm xe máy chui vào lối thông hơi của cơ sở massage trốn và bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng phải đục tường giải cứu, đưa ra ngoài. Cháy lớn trong đêm tại khu nhà xưởng cho thuê: Đêm 22/12, khu nhà xưởng Vũ Thương tại phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng xảy ra cháy. Thời tiết hanh khô khiến đám cháy lan nhanh nên lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chữa cháy của các quận, huyện lân cận tham gia dập lửa; đồng thời huy động 01 máy nạp khí sạch đến hiện trường hỗ trợ nạp bình khí thở. Đến hơn 1h sáng 23/12, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Xe máy đâm đuôi xe tải đỗ bên đường, một người tử vong: Sáng 23/12, trên QL1, đoạn tuyến tránh Nguyễn Hoàng, thuộc địa phận TP.Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) xe máy BKS 92H1 - 729.02 lưu thông trên đường tránh Nguyễn Hoàng hướng Nam - Bắc. Đến Km992+760 đường tránh thì tông vào đuôi xe ô tô tải BKS 81H-016.10 đang đỗ sát lề đường bên phải. Vụ TNGT làm một người chết tại chỗ, một người bị thương nặng, xe máy chui lọt vào gầm xe tải. >>> Xem thêm video: Cháy nhà tại TP HCM, hai vợ chồng cùng con gái 3 tuổi tử vong. Nguồn: ĐTHĐT.

