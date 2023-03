Công an Thủ đô tuyên dương 12 gương mặt trẻ xuất sắc tiêu biểu

Đây là hoạt động này thiết thực kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 67 năm truyền thống Đoàn Thanh niên CATP.

Năm nay, lần đầu tiên giải thưởng này có 12 gương mặt. Hai trường hợp được truy tặng là liệt sĩ Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, đoàn viên Chi đoàn Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Đoàn Thanh niên Công an quận Cầu Giấy, CATP Hà Nội. Quang cảnh buổi Lễ tuyên dương 12 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Thanh Hùng nhấn mạnh: Giải thưởng Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu được Công an TP triển khai từ năm 2007. Sau 16 năm, đến nay đã tuyên dương 163 thanh niên Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu (trong đó có 6 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, 18 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu, 13 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu). Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu cũng đã tạo nguồn cán bộ để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo cấp Cục đối với 1 đồng chí, lãnh đạo cấp Phòng đối với 10 đồng chí và chỉ huy cấp Đội đối với 83 đồng chí.

“Đây là những tấm gương điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng; tận tụy, sáng tạo trong công tác; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; là hạt nhân trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên”, Phó Giám đốc CATP khẳng định.



Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Theo đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội, trong chặng đường 92 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 67 năm xây dựng, cống hiến và phát triển của Đoàn Thanh niên CATP, với tinh thần xung kích cách mạng, bản lĩnh, trí tuệ, tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên CATP luôn khắc ghi, học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, đóng góp tích cực trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các thế hệ CATP nối tiếp nhau vun đắp, tạo dựng nên truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Công an Thủ đô.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ CATP cũng rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh, xứng đáng là trường học xã hội chủ nghĩa của tuổi trẻ, là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, xứng đáng với sự kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Trung tá Đồng Đức Vũ, Trưởng Ban Thanh niên Công an Nhân dân; Đại tá Phạm Thanh Hùng Phó Giám đốc CATP, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng chúc mừng các Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2022.