Chân dung nữ trinh sát “có duyên” phá án của Công an TP. Hà Nội

“Bông hồng thép” của lực lượng An ninh Kinh tế Thủ Đô



Trung tá Dương Thị Mai Phương, Phòng An ninh Kinh tế, Công an TP Hà Nội gây ấn tượng với người tiếp xúc bởi một nụ cười tươi, giọng nói nhẹ nhàng. Thế nhưng chị được ví như “ bông hồng thép” của Công an TP Hà Nội với thành tích phá án ấn tượng.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế tài chính, nhưng rồi Trung tá Mai Phương lại vẫn “bén duyên” với ngành Công an.

Trung tá Dương Thị Mai Phương, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội được ví như "bông hồng thép" của An ninh Kinh tế Thủ đô. Ảnh: NVCC.

Năm 2008, Trung tá Mai Phương được tuyển vào lực lượng An ninh Kinh tế, Công an TP Hà Nội. Với những kiến thức chuyên ngành về kinh tế, tài chính, cùng với nỗ lực và niềm say mê nghiên cứu chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, Trung tá Mai Phương đã nhanh chóng bắt nhịp được với công việc, khẳng định được năng lực, trình độ của bản thân.

Trong hơn 12 năm công tác tại Phòng An ninh Kinh tế, Trung tá Mai Phương và các đồng đội đã trực tiếp phát hiện và giải quyết hơn 36 đầu mối vụ việc, đặc biệt đã xuất sắc phá thành công 5 chuyên án.

Trong đó, tiêu biểu, có thể kể đến chuyên án liên quan xuất khống hóa đơn của 70 doanh nghiệp “ma” năm 2017. Các đối tượng đã xuất trên 3.150 hóa đơn cho khoảng trên 500 công ty, tổng giá trị khoảng trên 780 tỷ đồng, gây thất thu thuế khoảng trên 78 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Thành công phá án đã gây tiếng vang lớn.

Năm 2020, với sự tính toán sắc sảo, kỹ lưỡng của các lãnh đạo cấp trên, Trung tá Mai Phương cùng đồng đội phối hợp phá thành công chuyên án phức tạp – chuyên án “Đấu tranh với số đối tượng mạo danh Bộ Quốc phòng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong vụ án này, các đối tượng đã có sự tính toán kỹ lưỡng về hành vi, phương thức hoạt động, mạo danh Bộ Quốc phòng thành lập tổ chức có tên gọi “Binh đoàn – Tập đoàn Đông Dương”. Với sự lừa đảo tinh vi, các đối tượng đã lôi kéo được khoảng hơn 1.000 người tham gia, nộp tiền. Phá được án là một thành công lớn, được các cơ quan thông tấn đưa tin, khen ngợi.

Trung tá Mai Phương chia sẻ, nhiều chuyên án số lượng hồ sơ tài liệu rất lớn, đơn vị tính theo “thùng”, đường dây phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng. Chẳng hạn như chuyên án liên quan hoạt động thành lập, sử dụng các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Để phá án, đòi hỏi trinh sát phải có am hiểu về chuyên ngành tài chính, kỹ năng bóc tách tài liệu, hệ thống được các thông tin liên quan. Ngoài ra, còn là sự nhạy bén nghề nghiệp để phát hiện những “dấu hiệu” bất thường được che giấu, hợp lý hóa bằng nhiều hình thức.

“Ngoài việc nắm chắc về nghiệp vụ công an, sự am hiểu về lĩnh vực tài chính – kế toán giúp tôi có thể hỏi xoáy, hỏi sâu, đánh đúng vào tâm lý tội phạm, khiến đối tượng không thể vòng vo, che giấu, buộc phải thừa nhận hành vi vi phạm”, Trung tá Mai Phương chia sẻ.

Vượt khó khăn nhờ có niềm vui

Nhiều năm làm nghề, những vất vả không đong đếm được, đặc biệt với phụ nữ, những khó khăn lại nhân lên gấp bội khi còn phải cân bằng, đảm đương vai trò của người phụ nữ trong gia đình.

Nhiều chuyên án, chỉ riêng việc nghiên cứu tài liệu, Trung tá Mai Phương cùng đồng đội đã có những tuần làm việc xuyên đêm đến 2-3 giờ sáng.

Có những vụ việc phải xác minh nhanh trong thời gian rất ngắn, như vụ án cấp mã QR cho phương tiện ưu tiên vận tải trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Từ thông tin trên mạng, chỉ trong vòng 72h, Trung tá Mai Phương cùng đồng đội đã đấu tranh, làm rõ hành vi sử dụng trái phép nhiều tài khoản và móc nối với một số đối tượng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chuộc lợi, vi phạm pháp luật. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm rất cao.

Để có thể an tâm công tác, Trung tá Mai Phương cho biết, phải có được sự hỗ trợ rất lớn từ gia đình, đặc biệt là người bạn đời.

“Tôi may mắn được người bạn đời thấu hiểu, luôn động viên, chia sẻ với công việc của vợ. Nếu không có sự hỗ trợ từ phía gia đình và người bạn đời thì tôi không thể hoàn thành được nhiệm vụ”, Trung tá Mai Phương chia sẻ.

Và một điều cũng rất quan trọng để có thể vượt qua mọi khó khăn, theo Trung tá Mai Phương, đó là chị đã tìm được niềm vui trong công việc. Việc được áp dụng nghiệp vụ mà mình đã học vào thực tế khiến Trung tá Mai Phương cảm thấy say mê, hứng thú.

Ngoài phá án, Trung tá Phương còn cùng đồng đội tham mưu xây dựng nhiều chuyên đề, kế hoạch cho các ban, ngành trên địa bàn Thành phố. Trong đó có việc tổ chức các hội thảo khoa học về việc bảo đảm an ninh trật tự tại các khu đô thị mới, khu chung cư trên địa bàn Thành phố...

Trung tá Mai Phương cũng rất tích cực tham gia phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Thủ đô học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo – Vì An ninh Thủ đô, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”.

Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung tá Mai Phương đã cùng Phòng An ninh Kinh tế tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, chung tay “Vì cộng đồng” như: Gửi tặng đến các y bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai 500 bộ đồ bảo hộ lao động cấp 3 và 5000 khẩu trang N95.

Chị cùng đồng đội đã tổ chức thăm, tặng quà và động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch, tặng quà tại 21 chốt kiểm soát chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội gồm 350 chai sữa đậu nành, 100 chai trà sữa, 200 chai nước ép vải, 200 gói lương khô, 300 kính chắn giọt bắn; tặng 25 suất quà đến gia đình các bệnh nhân đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Huyết học Trung ương (gạo, muối, bánh kẹo) và 110 bệnh nhân nhi tại khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn…

Đạt được nhiều thành tích xuất sắc, nhưng Trung tá Mai Phương chia sẻ, những đóng góp của mình vẫn rất nhỏ bé so với các chiến công của đồng đội. Chị vẫn luôn phấn đấu, nỗ lực hết mình có thể tự hào được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân “vì nhân dân phục vụ”.