Công an phát lệnh truy tìm 'giang hồ mạng' Huấn Hoa Hồng: Lộ nguyên nhân

(Kiến Thức) - "Giang hồ mạng" Huấn Hoa Hồng bị Công an TP.HCM phát lệnh truy tìm vì có một số hành vi vi phạm liên quan bán hàng đa cấp, kinh doanh trên mạng xã hội...

Chiều 16/6, cơ quan ANĐT Công an TPHCM đã phát lệnh truy tìm truy tìm "giang hồ mạng" Huấn Hoa Hồng.

Theo đó, quyết định trên được cơ quan ANĐT Công an quận Thủ Đức và Công an TP HCM phát đến Công an 24 quận huyện cùng các phòng nghiệp vụ có liên quan ở TP HCM.

Lãnh đạo Công an TPHCM xác nhận, "giang hồ mạng" Huấn Hoa Hồng bị truy tìm vì có những dấu hiệu về một số hành vi vi phạm liên quan bán hàng đa cấp, kinh doanh trên mạng xã hội...

Huấn Hoa Hồng.

Như đã thông tin, Huấn Hoa Hồng tên thật là Bùi Xuân Huấn, SN 1985, quê huyện Trấn Yên, Yên Bái, hiện sinh sống tại TP HCM. Nhân vật này nổi tiếng trên mạng xã hội do thường xuyên đăng tải những video khoe tiền, vàng, tặng thẻ cào, khuyên răn đạo lý cũng như thể hiện có mối quan hệ thân thiết với nhiều "giang hồ mạng" như Khá "Bảnh" và Quang "Rambo".

Trước đó, tháng 9/2019, Huấn Hoa Hồng đã bị lực lượng chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc sau khi bị cơ quan chức năng phường 22, quận Bình Thạnh phát hiện dương tính với ma túy tại một tụ điểm ăn chơi.

Ngày 3/3, Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết đơn vị phát hiện một nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy khi kiểm tra một tụ điểm trên địa bàn. Chỉ huy công an xác nhận trong số những người dương tính với ma túy có Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng.

Sau đó, Huấn Hoa Hồng đã được đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Lao động xã hội TP Lào Cai để cai nghiện.

Huấn Hoa Hồng bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội vào khoảng năm 2015 khi đăng tải những video khoe tiền, vàng, tặng thẻ cào và thách thức giang hồ trên mạng xã hội.

Trong nhiều video trước đây do Huấn đăng tải trên mạng, Huấn tỏ ra ngông nghênh, xem thường pháp luật. Các video từng ghi lại cảnh Huấn phóng xe trên đường không đội mũ bảo hiểm, thách thức lực lượng chức năng khi bị dừng xe kiểm tra, thậm chí còn ngang nhiên sử dụng ma túy tại nhà...

Không những thế, Huấn Hoa Hồng còn khoe có mối quan hệ rộng rãi với nhiều "giang hồ mạng" như Khá "Bảnh" và Quang "Rambo", thường xuyên chụp ảnh, livestreams với những đối tượng này để đăng tải lên mạng xã hội.