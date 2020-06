Tin nóng ngày 16/6: Giang hồ mạng Huấn hoa hồng, Phúc XO và những cái kết

1. Ủy ban Tư pháp tổ chức họp nội bộ về vụ Hồ Duy Hải: Ngày 16/6, Ủy ban Tư pháp Quốc hội tổ chức cuộc họp toàn thể để xem xét, đánh giá về vụ Hồ Duy Hải từ đó báo cáo cấp có thẩm quyền. Đây là cuộc họp nội bộ với sự tham dự của các thành viên Ủy ban. Cuộc họp nhằm xem xét tính đúng đắn về quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán vừa qua. Khi xem xét quyết định giám đốc thẩm cũng đồng nghĩa với việc xem xét tất cả quá trình điều tra, truy tố, xét xử từ sơ thẩm đến phúc thẩm. 2. Hai ô tô thuộc Công an tỉnh Lào Cai đâm nhau biến dạng: Ô tô con biển kiểm soát màu xanh 24A-001.20 di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Bắc Cường, TP Lào Cai) thì xảy ra va chạm với xe thùng biển xanh 24C-6139. Tại hiện trường, 2 xe vỡ nát, biến dạng phần đầu. Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai cho biết vụ tai nạn khiến 1 chiến sĩ bị gãy tay, 2 người còn lại bị thương nhẹ ở vùng đầu. Vị này cũng xác nhận 2 chiếc ôtô gặp nạn thuộc công an tỉnh. 3. Tạm giam học sinh để cháu bé trong nhà hoang đến chết: Liên quan đến vụ việc bé trai 5 tuổi (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tử vong trong tư thế bị trói 2 tay, miệng bị bịt kín, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Đào Ngọc H. (17 tuổi, học lớp 11) để điều tra về tội giết người. Theo lời khai, H. trói tay cháu bé vì làm theo game. 4. Truy tìm Huấn “hoa hồng”: Công an quận Thủ Đức, TP HCM đã phát lệnh truy tìm Bùi Xuân Huấn (35 tuổi, quê Yên Bái) vì liên quan đến đơn tố cáo. Bùi Xuân Huấn được mọi người biết đến với biệt danh Huấn "hoa hồng" vào khoảng năm 2015 và nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ những hình ảnh, video ăn chơi, khoe của trên mạng xã hội. Huấn "hoa hồng" còn thường xuyên xuất hiện livestream với nhóm "giang hồ mạng" với những cái tên nổi cộm như: Quang "Rambo" hay Khá "Bảnh"... 5. Chủ tịch HĐQT BOT Bắc Giang – Lạng Sơn dùng súng giả đe dọa bảo vệ: Công an phường 7 (quận Phú Nhuận, TPHCM) xác định khẩu súng ông Lưu Xuân Thủy, sếp Tập đoàn Đèo Cả và BOT Bắc Giang – Lạng Sơn dùng đánh bảo vệ chung cư PNTechcons là đồ giả. Bảo vệ cũng đã làm đơn rút tin báo tố giác tội phạm. Công an phường lập hồ sơ vi phạm hành chính đối với ông Thuỷ về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm theo quy định pháp luật. 6. Xét xử vụ Phúc XO, nhân viên phải nộp tiền tiếp khách: Sáng nay, Phúc XO cùng 12 đồng phạm được đưa đến TAND TP.HCM trong phiên tòa sơ thẩm. Phúc XO không thể tự đi do đau chân, hai đồng phạm phải dìu vào tòa. Bị cáo Trần Thị Quỳnh (nhân viên quán karaoke do Phúc "XO" làm chủ) khai nhận mới vào làm khoảng 20 ngày. Tại quán, Quỳnh đảm nhận việc rót bia cho khách, không hưởng lương, mỗi ngày nộp lại 100.000đ. 7. Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố và bắt giam bà Bùi Thị Mai Liên (46 tuổi, ngụ TP Đà Lạt), Trưởng phòng Hành chính Tư pháp (Sở Tư pháp Lâm Đồng), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Liên là vợ ông Đoàn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng. Theo tố cáo, ông Sơn có ít nhất 2 lần cùng bà Liên ký giấy vay nợ; có những khoản vay nợ, bà Liên giao dịch ngay tại Sở Tư pháp Lâm Đồng. 8. Nguyên nhân người phụ nữ và hàng xóm chết trong căn nhà đang cháy: Công an huyện Đắk Tô xác minh, sau khi chồng đưa con đi học, chị T.T.T.X (SN 1983, trú thôn 1, xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô) và người con 8 tuổi đang ở trong nhà thì Nguyễn Minh Hoàng (SN 1984, trú thôn 3, xã Tân Cảnh) đi xe máy tới, vào trong nhà ngồi nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, giữa Hoàng và chị T.T.T.X. xảy ra cãi vã. Hoàng đuổi con chị T. ra ngoài và khóa trái cửa, chém và đổ xăng đốt nhà. >>> Xem thêm video: Thôi miên, cướp tiền tại cửa hàng ở Hội An Nguồn VTC

1. Ủy ban Tư pháp tổ chức họp nội bộ về vụ Hồ Duy Hải: Ngày 16/6, Ủy ban Tư pháp Quốc hội tổ chức cuộc họp toàn thể để xem xét, đánh giá về vụ Hồ Duy Hải từ đó báo cáo cấp có thẩm quyền. Đây là cuộc họp nội bộ với sự tham dự của các thành viên Ủy ban. Cuộc họp nhằm xem xét tính đúng đắn về quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán vừa qua. Khi xem xét quyết định giám đốc thẩm cũng đồng nghĩa với việc xem xét tất cả quá trình điều tra, truy tố, xét xử từ sơ thẩm đến phúc thẩm. 2. Hai ô tô thuộc Công an tỉnh Lào Cai đâm nhau biến dạng: Ô tô con biển kiểm soát màu xanh 24A-001.20 di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Bắc Cường, TP Lào Cai) thì xảy ra va chạm với xe thùng biển xanh 24C-6139. Tại hiện trường, 2 xe vỡ nát, biến dạng phần đầu. Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai cho biết vụ tai nạn khiến 1 chiến sĩ bị gãy tay, 2 người còn lại bị thương nhẹ ở vùng đầu. Vị này cũng xác nhận 2 chiếc ôtô gặp nạn thuộc công an tỉnh. 3. Tạm giam học sinh để cháu bé trong nhà hoang đến chết: Liên quan đến vụ việc bé trai 5 tuổi (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tử vong trong tư thế bị trói 2 tay, miệng bị bịt kín, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Đào Ngọc H. (17 tuổi, học lớp 11) để điều tra về tội giết người. Theo lời khai, H. trói tay cháu bé vì làm theo game. 4. Truy tìm Huấn “hoa hồng”: Công an quận Thủ Đức, TP HCM đã phát lệnh truy tìm Bùi Xuân Huấn (35 tuổi, quê Yên Bái) vì liên quan đến đơn tố cáo. Bùi Xuân Huấn được mọi người biết đến với biệt danh Huấn "hoa hồng" vào khoảng năm 2015 và nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ những hình ảnh, video ăn chơi, khoe của trên mạng xã hội. Huấn "hoa hồng" còn thường xuyên xuất hiện livestream với nhóm "giang hồ mạng" với những cái tên nổi cộm như: Quang "Rambo" hay Khá "Bảnh"... 5. Chủ tịch HĐQT BOT Bắc Giang – Lạng Sơn dùng súng giả đe dọa bảo vệ: Công an phường 7 (quận Phú Nhuận, TPHCM) xác định khẩu súng ông Lưu Xuân Thủy, sếp Tập đoàn Đèo Cả và BOT Bắc Giang – Lạng Sơn dùng đánh bảo vệ chung cư PNTechcons là đồ giả. Bảo vệ cũng đã làm đơn rút tin báo tố giác tội phạm. Công an phường lập hồ sơ vi phạm hành chính đối với ông Thuỷ về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm theo quy định pháp luật. 6. X ét xử vụ Phúc XO , nhân viên phải nộp tiền tiếp khách: Sáng nay, Phúc XO cùng 12 đồng phạm được đưa đến TAND TP.HCM trong phiên tòa sơ thẩm. Phúc XO không thể tự đi do đau chân, hai đồng phạm phải dìu vào tòa. Bị cáo Trần Thị Quỳnh (nhân viên quán karaoke do Phúc "XO" làm chủ) khai nhận mới vào làm khoảng 20 ngày. Tại quán, Quỳnh đảm nhận việc rót bia cho khách, không hưởng lương, mỗi ngày nộp lại 100.000đ. 7. Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố và bắt giam bà Bùi Thị Mai Liên (46 tuổi, ngụ TP Đà Lạt), Trưởng phòng Hành chính Tư pháp (Sở Tư pháp Lâm Đồng), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Liên là vợ ông Đoàn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng. Theo tố cáo, ông Sơn có ít nhất 2 lần cùng bà Liên ký giấy vay nợ; có những khoản vay nợ, bà Liên giao dịch ngay tại Sở Tư pháp Lâm Đồng. 8. Nguyên nhân người phụ nữ và hàng xóm chết trong căn nhà đang cháy: Công an huyện Đắk Tô xác minh, sau khi chồng đưa con đi học, chị T.T.T.X (SN 1983, trú thôn 1, xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô) và người con 8 tuổi đang ở trong nhà thì Nguyễn Minh Hoàng (SN 1984, trú thôn 3, xã Tân Cảnh) đi xe máy tới, vào trong nhà ngồi nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, giữa Hoàng và chị T.T.T.X. xảy ra cãi vã. Hoàng đuổi con chị T. ra ngoài và khóa trái cửa, chém và đổ xăng đốt nhà. >>> Xem thêm video: Thôi miên, cướp tiền tại cửa hàng ở Hội An Nguồn VTC