Bóc mẽ mối quan hệ giữa Huấn "hoa hồng" và các “giang hồ mạng”

Mới đây, Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "hoa hồng" sinh năm 1984, quê Yên Bái) nổi tiếng với danh "giang hồ mạng" đã bị cơ quan chức năng quận Bình Thạnh (TP HCM) đưa đi cai nghiện bắt buộc sau khi đối tượng bị bắt quả tang đang thác loạn tại 1 tụ điểm ăn chơi. Huấn "Hoa Hồng" được nhiều người biết đến sau những video quay trực tiếp lên internet ghi lại cảnh đối tượng này khoe của, chửi thề tục tĩu, khoe cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Trước khi bị bắt quả tang đang thác loạn và bị đưa đi cai nghiện ma túy bắt buộc, Huấn "hoa hồng" thường xuyên lên mạng khoe có quan hệ thân thiết với các "giang hồ mạng" như Dương Minh Tuyền, Khá "bảnh", Quang "Rambo"... Trong những clip livestream của mình, ngoài việc khoe tiền, khoe nhà, xe và có nhiều đàn em xăm trổ, Huấn "hoa hồng" thường xuyên xuất hiện cùng với những đối tượng như Quang "Rambo", Khá "bảnh"... Trước khi bị bắt và khởi tố, Khá "bảnh" cũng thường khoe quan hệ thân thiết với Huấn "hoa hồng" vì Huấn là người chỉ bảo, dạy Khá "bảnh" cách làm Youtuber và kiếm tiền từ Youtuber. Tháng 4/2019,Ngô Bá Khá (26 tuổi, tức Khá "bảnh") bị Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) bắt giam, khởi tố về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Nếu Huấn "hoa hồng" coi Khá "bảnh" là người em thân thiết thì với Đỗ Văn Quang (tức là Quang "Rambo", 35 tuổi, ở quận Cầu Giấy) thì Huấn luôn mồm gọi là anh trai. Nhiều lần Huấn "hoa hồng" khẳng định trên mạng rằng Quang "Rambo" là người đã giúp Huấn cả tiền bạc và quan hệ để gã "giang hồ mạng" vào Sài Gòn bắt đầu sự nghiệp cầm đồ, tín dụng đen và đòi nợ...Ngày 13/8, Quang "Rambo" bị công an Hà Nội bắt giữ để điều tra cáo buộc cưỡng đoạt tài sản. Trước khi bị công an bắt, Quang "Rambo" thường xuyên vào Sài Gòn và ở lại nhà của Huấn "hoa hồng". 2 gã giang hồ mạng này còn công khai livestream bàn bạc các kế hoạch làm ăn phi pháp với nhau như mở casino... Một giang hồ mạng khác nằm trong danh sách thân thiết của Huấn "hoa hồng" là Dương Minh Tuyền. Những đối tượng này thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở các buổi nhậu nhẹt, bay nhảy, ăn chơi... Huấn "hoa hồng" không ngại khoe mối quan hệ với những người mà đối tượng cho là thân thiết, được gọi là anh em xã hội vì ngoài tình cảm các đối tượng có liên quan, hỗ trợ trong công việc làm ăn của nhau. Ngoài khoe quan hệ, Huấn "hoa hồng" còn thường xuyên khoe xe ô tô tiền tỷ mà đối tượng mua được từ hoạt động tín dụng của mình. Một số những đối tượng như Khá "bảnh", Quang "Rambo"... được Huấn "hoa hồng" coi là anh em tâm phúc trong giang hồ đều đã bị bắt vì các hành vi phạm pháp. Sau khi Huấn "hoa hồng" bị bắt đi cai nghiện bắt buộc, dư luận mong chờ cơ quan chức năng làm rõ các hoạt động cầm đồ, tín dụng đen, đòi nợ... mà Huấn thường xuyên quảng bá trên mạng xã hội.

Mới đây, Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "hoa hồng" sinh năm 1984, quê Yên Bái) nổi tiếng với danh "giang hồ mạng" đã bị cơ quan chức năng quận Bình Thạnh (TP HCM) đưa đi cai nghiện bắt buộc sau khi đối tượng bị bắt quả tang đang thác loạn tại 1 tụ điểm ăn chơi. Huấn "Hoa Hồng" được nhiều người biết đến sau những video quay trực tiếp lên internet ghi lại cảnh đối tượng này khoe của, chửi thề tục tĩu, khoe cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Trước khi bị bắt quả tang đang thác loạn và bị đưa đi cai nghiện ma túy bắt buộc, Huấn "hoa hồng" thường xuyên lên mạng khoe có quan hệ thân thiết với các "giang hồ mạng" như Dương Minh Tuyền, Khá "bảnh", Quang "Rambo"... Trong những clip livestream của mình, ngoài việc khoe tiền, khoe nhà, xe và có nhiều đàn em xăm trổ, Huấn "hoa hồng" thường xuyên xuất hiện cùng với những đối tượng như Quang "Rambo", Khá "bảnh"... Trước khi bị bắt và khởi tố, Khá "bảnh" cũng thường khoe quan hệ thân thiết với Huấn "hoa hồng" vì Huấn là người chỉ bảo, dạy Khá "bảnh" cách làm Youtuber và kiếm tiền từ Youtuber. Tháng 4/2019,Ngô Bá Khá (26 tuổi, tức Khá "bảnh") bị Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) bắt giam, khởi tố về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Nếu Huấn "hoa hồng" coi Khá "bảnh" là người em thân thiết thì với Đỗ Văn Quang (tức là Quang "Rambo", 35 tuổi, ở quận Cầu Giấy) thì Huấn luôn mồm gọi là anh trai. Nhiều lần Huấn "hoa hồng" khẳng định trên mạng rằng Quang "Rambo" là người đã giúp Huấn cả tiền bạc và quan hệ để gã "giang hồ mạng" vào Sài Gòn bắt đầu sự nghiệp cầm đồ, tín dụng đen và đòi nợ... Ngày 13/8, Quang "Rambo" bị công an Hà Nội bắt giữ để điều tra cáo buộc cưỡng đoạt tài sản. Trước khi bị công an bắt, Quang "Rambo" thường xuyên vào Sài Gòn và ở lại nhà của Huấn "hoa hồng". 2 gã giang hồ mạng này còn công khai livestream bàn bạc các kế hoạch làm ăn phi pháp với nhau như mở casino... Một giang hồ mạng khác nằm trong danh sách thân thiết của Huấn "hoa hồng" là Dương Minh Tuyền. Những đối tượng này thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở các buổi nhậu nhẹt, bay nhảy, ăn chơi... Huấn "hoa hồng" không ngại khoe mối quan hệ với những người mà đối tượng cho là thân thiết, được gọi là anh em xã hội vì ngoài tình cảm các đối tượng có liên quan, hỗ trợ trong công việc làm ăn của nhau. Ngoài khoe quan hệ, Huấn "hoa hồng" còn thường xuyên khoe xe ô tô tiền tỷ mà đối tượng mua được từ hoạt động tín dụng của mình. Một số những đối tượng như Khá "bảnh", Quang "Rambo"... được Huấn "hoa hồng" coi là anh em tâm phúc trong giang hồ đều đã bị bắt vì các hành vi phạm pháp. Sau khi Huấn "hoa hồng" bị bắt đi cai nghiện bắt buộc, dư luận mong chờ cơ quan chức năng làm rõ các hoạt động cầm đồ, tín dụng đen, đòi nợ... mà Huấn thường xuyên quảng bá trên mạng xã hội.