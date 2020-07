Khởi tố Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến liên quan vụ SAGRI

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại SAGRI, ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Trọng Tuấn - Phó chánh văn phòng thành ủy TPHCM, nguyên bí thư quận ủy quận 3 cùng hai bị can khác.