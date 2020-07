Tin nóng ngày 10/7: Vì sao anh trai Nhật Cường Mobile bị bắt?

1. Bắt giam anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an khám xét nhà của ông Võ Việt Hùng, giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh tại phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đồng thời, cũng ra quyết định bắt tạm giam, lệnh khám xét nhà của ông Bùi Quốc Việt ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Ông Việt là anh trai của bị can Bùi Quang Huy, giám đốc Nhật Cường Mobile. Cả hai bị can bị điều tra về tội buôn lậu. 2. Khai tử dịch vụ đòi nợ thuê từ 1/1/2020: Đại diện Bộ Kế hoạch đầu tư cho biết, các doanh nghiệp đang được cấp phép kinh doanh đòi nợ vẫn tiếp tục hoạt động, thanh quyết toán tất cả các vấn đề liên quan đến dịch vụ này cho đến khi Luật đầu tư sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Trừ dịch vụ đòi nợ thuê bị cấm, các loại hình kinh doanh khác của doanh nghiệp vẫn hoạt động theo quy định pháp luật. 3. Dân tự nguyện giao nộp súng đạn, kiếm cho công an: Tại buổi phát động tổ chức vận động người dân giao nộp vũ khí, Công an quận Thủ Đức đã tiếp nhận 6 quả lựu đạn, súng K54 và hơn 50 thanh dao, kiếm cùng các loại công cụ hỗ trợ khác. Mỗi người dân đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tặng 10 kg gạo đem về. 4. Ngụy trang xe thư báo chở thuốc lá lậu: Công an TP Thanh Hóa bắt quả tang Vũ Văn Thanh đang vận chuyển thuốc lá lậu trên xe tải biển số 29H-312.19 ở khu vực Khu công nghiệp Tây Bắc Ga. Bên ngoài xe trang trí và dán chữ xe thư báo, bên trong chứa 40.000 bảo thuốc lá do nước ngoài sản xuất. Thanh khai nhận đã mua số thuốc lá trên với giá gần 1 tỷ đồng ở cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), sau đó vận chuyển về Thanh Hóa tiêu thụ. 5. Nhận lệnh bắt qua zalo mất 120 triệu tiền tiết kiệm: Công an tỉnh Nghệ An nhận trình báo ông Nguyễn V.A. (cán bộ hưu trí trú tại TP Vinh, Nghệ An) về việc bị một số người liên lạc, sau đó gửi ảnh giấy Lệnh bắt giam vì liên quan đến vụ án ma túy qua zalo. Lo lắng và làm theo yêu cầu, ông rút số tiết kiệm 120 triệu chuyển cho các “điều tra viên”. Khi chuyển tiền xong, không thể liên lạc được ông mới biết mình bị lừa. 6. Vận chuyển 41 bánh heroin lấy 80 triệu đồng tiền công: Lực lượng chức năng bắt quả tang Giàng A Vừ (sinh năm 1989, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) vì vận chuyển 41 bánh heroin trên xe ôtô taxi của mình. A Vừ khai do chạy taxi vùng giáp ranh nên ít bị kiểm tra, lợi dụng đó vận chuyển thuê số hàng trên cho một người đàn ông không rõ lai lịch lấy 80 triệu đồng tiền công. 7. Vận chuyển 100 điện thoại Iphone không rõ nguồn gốc: Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra hành chính đối với ông Mai Xuân Tính (SN 1987, trú tại khu phố 6, phường 5, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), phát hiện 100 chiếc điện thoại Iphone X loại 64Gb và Iphone 8 loại 64Gb của nhãn hàng Apple không có giấy tờ trị giá gần 1 tỷ đồng. Tính khai nhận, mua số điện thoại nói trên từ một người lạ trên mạng về bán kiếm lời.



