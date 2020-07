Nhan nhản lựu đạn, dao kiếm khi người dân Thủ Đức tự giao nộp

Theo thông báo của Công an TPHCM, thời gian gần đây tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ như lựu đạn, dao kiếm và công cụ hỗ trợ diễn biến phức tạp. Từ vận động của lực lượng công an, trong buổi tuyên truyền người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, (phường Tam Bình, quận Thủ Đức) đã có 250 người tham gia với nhiều vũ khí được người dân tự nguyện giao nộp. Chỉ trong một buổi tối, đã có 29 người dân tham gia giao nộp vũ khí. Số vũ khí gồm một khẩu súng K54, 7 viên đạn, 6 quả lựu đạn, hơn 50 thanh dao, kiếm tự chế, roi điện cùng với các loại công cụ hỗ trợ khác. Vũ khí này do dân tự chế, mua bán, tặng cũng như đào bới thấy. Nhiều người đã lưu giữ vũ khí trong nhà nhiều năm nay đem giao nộp. Sau khi giao nộp vũ khí, người dân sẽ được cơ quan chức năng tặng một phần quà là 10kg gạo. Theo Công an quận Thủ Đức, khu vực chợ đầu mối nông sản là điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian qua, trên địa bàn quận đã xảy ra nhiều vụ mua bán, tàng trữ và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Trong sáu tháng đầu năm 2020, Công an đã triệt phá 7 băng nhóm, tạm giữ 17 người về hành vi trộm cắp tài sản sử dụng hung khí, công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận Thủ Đức. Riêng ngày 7/7, Công an cũng đã bắt giữ hai nghi phạm mua bán, tàng trữ ba đèn pin trích điện, 48 bình xịt hơi cay, 119 dao, kiếm, mã tấu các loại. Địa phương sẽ tiếp tục tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ từ ngày 9/7 đến hết năm 2020, người dân có thể đến trụ sở Công an phường Tam Bình giao nộp hoặc tại các ban điều hành khu phố trên địa bàn các phường của quận Thủ Đức.

