Đi ăn cỗ về, nghịch tử dùng gậy đánh bố đến chết

Chiều 7/3, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Tất Cường (SN 1988, trú tại xã Hoàng An, Hiệp Hòa) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nghịch tử Cường giết chết bố đẻ

Khoảng 19h30 ngày 6/3, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) nhận được tin báo của Công an xã Hoàng An về việc ông Nguyễn Văn Quang (SN 1956, người địa phương) chết tại gia đình.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường khám nghiệm, điều tra, xác định con trai ông Quang là Cường dùng gậy đánh bố đẻ chết tại chỗ sau khi đi ăn cỗ về. Cơ quan công an bắt khẩn cấp tên này và tạm giữ để phục vụ điều tra.

