Hà Nội: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ bị hành hung giữa ban ngày

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh 1 đối tượng nam quần xám, áo đen liên tục hành hung một người phụ nữ, khiến người này ngã xuống sàn nhà choáng váng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1983, ở Tòa T06 căn 04 tầng 11 – Times City 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội).



Chị Hà cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, chị đang làm việc trong cửa hàng cửa mình, ở phố Hào Nam thì bất ngờ bị một đối tượng nam, mặc áo chống nắng đi vào giả vờ mua hàng, ý định cướp tài sản, rồi bất ngờ tấn công khiến nạn nhân phải nhập viện trong tinh thần hoảng loạn.

Hình ảnh chị Hà bị đối tượng hành hung giữa ban ngày.

“Hôm xảy ra sự việc là ngày 17/5, khoảng 13h, khi tôi đang làm việc tại địa chỉ số 20 khu C tập thể Học Viện Âm Nhạc ngõ 45 Hào Nam thì có một người lạ đi vào cửa hàng, hình dáng cao khoảng 1.7 mét, mặc áo chống nắng kín chân, quần vải sẫm màu, bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm và đeo kính kín mặt, độ tuổi khoảng 34 – 35 tuổi.

Người này đã đến cửa hàng và hỏi mua hàng, khi tôi đưa sản phẩm cho họ thì bất thình lình họ đã đánh đập liên tục để cướp tiền và tài sản. Tôi đã ngăn chặn chống đỡ và hô lên thì hung thủ đã dùng hung khí là kìm điện quật ngã tôi xuống đất và đánh tôi vào mặt vào đầu làm tôi chảy máu” - chị Hà kể lại.

Chị Hà phải nhập viện sau sự việc.

Cũng theo chị Hà, sau khi đối tượng bỏ chạy ra ngoài, vì quá sợ hãi, tôi liền tri hô người dân xung quang. Sau khi người dân đến thì hung thủ đã bỏ chạy về phía ra đầu ngõ, rồi lên xe máy chạy mất. Sau khi bị hành hung, chị Hà bị đau nhức toàn thân, mặt bị sưng, và luôn cảm thấy buồn nôn, nên đã đến Bệnh viện Đống Đa khám.

Chị Hà nói thêm: “Có thể thấy hành động trên đã chứng tỏ hung thủ đã theo dõi, có ý đồ cướp tài sản của tôi và cố ý gây thương tích cho tôi. Và phải là người quen biết, mới biết rõ được công việc, giờ giấc làm việc của bản thân tôi”.

Hiện, gia đình của chị Hà đã làm đơn tố giác tội phạm lên công an Hà Nội, công an quận Đống Đa, công an Phường Ô Chợ Dừa, để sớm tìm ra đối tượng xông vào nhà đánh người.