Công an điều tra vụ 4 công nhân tử vong tại công ty Deasang Việt Nam

Ngày 19/7, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ có Văn bản số 2747/UBND-KGVX về việc khắc phục sự cố tại Công ty TNHH Deasang Việt Nam và tăng cường quản lý về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 18/7 tại Công ty TNHH Deasang Việt Nam (phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì) xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình làm việc khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn trong sự cố xảy ra tại Công ty TNHH Deasang Việt Nam

Sau khi được các bác sĩ khẩn trương cấp cứu kịp thời, đến chiều 19/7, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân Nguyễn Trung Kiên (SN 1987, ở xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh) cơ bản đã phục hồi.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố nêu trên và không để xảy ra các sự cố tương tự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND thành phố Việt Trì, các cơ quan liên quan và Công ty TNHH Deasang Việt Nam khẩn trương chỉ đạo khắc phục sự cố và tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương.

Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân ra khỏi hố sâu.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành tổ chức kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, trong đó tập trung kiểm tra việc quản lý các loại máy, thiết bị, vật tư, chất thải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương.

Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm gây ra sự cố nêu trên.

Công an có mặt tại hiện trường để tìm kiếm, cứu nạn.

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ; Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì đã tới thăm, động viên gia đình các công nhân bị nạn trong sự cố xảy ra tại Công ty TNHH Daesang Việt Nam. Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho hai gia đình có nạn nhân tử vong, hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình có nạn nhân bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì cũng hỗ trợ 3 triệu đồng/gia đình có nạn nhân tử vong, và 1 triệu đồng cho gia đình có nạn nhân bị thương…

Thông tin bước đầu về sự cố xảy ra tại Công ty Daesang Việt Nam khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương, 19/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 18h30 ngày 18/7, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Phú Thọ nhận tin báo xảy ra vụ tai nạn có người bị nạn dưới hố sâu chứa chất thải tại Công ty Daesang Việt Nam.

Ngay sau đó, 30 cán bộ, chiến sĩ công an có mặt để tìm kiếm, cứu nạn. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định 5 nạn nhân bất tỉnh dưới hố sâu trên 5 m. Hố này chứa nhiều chất thải độc hại, không gian chật hẹp, thiếu sáng, tầm nhìn bị hạn chế. Việc tiếp cận đưa nạn nhân lên gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 19h15 cùng ngày, lực lượng chức năng đưa được 5 nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu. Tuy nhiên, 4 người sau đó không qua khỏi.

4 nạn nhân tử vong, gồm: Vũ Sao Huỳnh (SN 1984, ở thành phố Việt Trì), Lê Hùng Vinh (SN 1980, ở thành phố Việt Trì), Trần Văn Thẳm (SN 1963, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Dương Văn Sau (SN 1984, ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương).

