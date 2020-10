Con trai ông Trần Bắc Hà có dấu hiệu “rửa” hơn 10 triệu USD

Sáng 27/10, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên toà xét xử 12 bị cáo trong vụ thất thoát 1.664 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).



Ông Trần Bắc Hà – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV được xác định là chủ mưu, cầm đầu vụ án trên. Tuy nhiên, do ông Hà đã tử vong trong trại giam do bệnh hiểm nghèo nên cơ quan công an đã đình chỉ điều tra đối với bị can này.

Trần Duy Tùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn An Phú – con trai ông Trần Bắc Hà được xác định có dấu hiệu "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" hoặc "rửa tiền" nhưng bị can Tùng đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã quốc tế và tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà.

Cụ thể, theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh, Chi nhánh Hà Thành cho Công ty Bình Hà là công ty "sân sau" của Trần Bắc Hà và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn là 1.664 tỷ đồng.

Cáo trạng cho thấy, Tập đoàn An Phú là của Trần Duy Tùng. Tùng nhờ Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh đứng tên tham gia góp vốn, Trần Anh Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT giúp Tùng. Tập đoàn An Phú được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài để thành lập liên doanh Công ty SHH Viêng Chăn với số vốn gần 300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trước đó, ngày 13/5/2014, cá nhân Trần Anh Quang cùng Công ty Outhid Houng Heang (pháp nhân Lào) đã được Nhà nước Lào cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thành lập Công ty SHH Viêng Chăn với điều lệ đăng ký là 1 triệu USD, Trần Anh Quang nắm 49% vốn điều lệ.

Báo cáo của Trần Anh Quang và ông Oudomsup Senmysouk, Tổng Giám đốc Cty Outhid Houng Heang cho thấy, Tập đoàn An Phú đã chuyển sang Lào 4 triệu USD. Thực chất, trước đó, Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đã nộp 10,4 triệu USD tiền mặt vào tài khoản của Thái Thành Vinh mở tại LaoVietBank, sau đó dùng 10 triệu USD từ nguồn này để thông qua Cty Outhid Houng Heang góp vốn vào tài khoản của LaoVietBank tại Ngân hàng Trung ương Lào để góp 10% vốn điều lệ.

Toàn bộ số tiền 10 triệu USD, ông Oudomsup Senmysouk xác nhận là tiền của Trần Duy Tùng mượn danh nghĩa công ty của ông tham gia góp vốn vào Công ty SHH Viêng Chăn để góp vốn vào LaoVietBank.

Bên cạnh đó, toàn bộ cổ tức hơn 2,3 triệu USD LaoVietBank trả cho Cty SHH Viêng Chăn, Trần Duy Tùng là người quản lý và sử dụng cá nhân, không chuyển về nước theo quy định của Luật đầu tư năm 2014.

Do đó, cơ quan tố tụng xác định, việc Tập đoàn An Phú xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài thành lập liên doanh là Cty SHH Viêng Chăn để thực hiện góp vốn vào LaoVietBank là để hợp thức hóa và che giấu hành vi đầu tư ra nước ngoài trái phép của Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh và Trần Anh Quang; hợp thức hóa số tiền 10,4 triệu USD tiền mặt Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đầu tư trái phép sang Lào, nộp gửi tiết kiệm tại LaoVietBank năm 2013, sau đó dùng để góp vốn vào LaoVietBank cho Cty SHH Viêng Chăn thông qua Cty Outhid Houng Heang.

Hành vi nộp trái phép 10,4 triệu USD của Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh có dấu hiệu của tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” hoặc “Rửa tiền”. Tuy nhiên, do Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đang bỏ trốn, chưa thể ghi lời khai để làm rõ nguồn tiền 10,4 triệu USD có phải do phạm tội mà có và cách thức để Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh có 10,4 triệu USD trên tại Lào để gửi tiết kiệm năm 2013 như đã nêu ở trên nên chưa đủ căn cứ để xác định hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” hoặc “Rửa tiền”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự đối với các hành vi có dấu hiệu của tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Rửa tiền” để điều tra đối với Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh.

