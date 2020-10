Con trai làm 7 phụ nữ mang bầu, bố 72 tuổi xin khắc phục hậu quả

Theo đó, người đàn ông tên T.V.T (SN 1948, trú tại Thanh Hóa), tự nhận là bố đẻ của anh T.A.S. (SN 1979, quê Thanh Hoá, thường trú tại Hà Nội) đã liên hệ với chị Ng.Th.H. (1 trong 7 phụ nữ tố cáo người đàn ông lừa tình) với mong muốn thay anh S. khắc phục một phần hậu quả.

Ông T. kể, S. là con út của gia đình đã trải qua 2 đời vợ. Thời gian vừa qua, S. đi làm thuê cho 1 công ty trong lĩnh vực điện lạnh. Cách đây khoảng 3 tháng, S. về quê và báo với gia đình đi công tác xa. Theo chị H. trong buổi nói chuyện ông T. tỏ ra rất buồn. Ông nói, chỉ biết sự việc sau khi báo chí đăng tải. Do đó, ông bày tỏ muốn thu xếp để trả hộ một phần tiền nào đó cho các bị hại.

Chị H. không đồng ý mà mong muốn S. là người phải chịu trách nhiệm. Chị H. cho hay: “Tiền bạc với chúng tôi chỉ là một phần, còn những tổn thất về tinh thần, danh dự thì thế nào. Rồi có nạn nhân đã mất đi thiên chức làm mẹ thì lấy gì để bù đắp lại”.

2 trong số 7 phụ nữ tố người đàn ông lừa tình.

Mới đây 1 người phụ nữ trung tuổi (xin giấu tên ở Hà Nội) nhận mình là cũng là nạn nhân bị S. lừa với thủ đoạn tương tự 7 nạn nhân trước. Theo chị này, chị cũng sẽ có đơn gửi cơ quan công an để tố cáo anh S.

Trước đó, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội nhận được đơn trình báo của 7 người phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành, tự nhận mình là nạn nhân đã bị anh S. dụ dỗ, lừa tình và lừa số tiền lớn tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng.

Các nạn nhân cho biết họ đều quen biết anh S. qua mạng xã hội dành cho những người độc thân, lỡ dở chuyện tình cảm và đang muốn tìm một nửa đích thực của cuộc đời mình. Sau khi tiếp cận, S. dựng lên vỏ bọc là người có quan hệ xã hội rộng, quen biết nhiều nhân vật tiếng tăm.

Để tạo lòng tin, S. còn hứa hẹn với các nạn nhân về việc kết hôn với họ rồi nói đang có lô hàng nhập khẩu không phép hàng chục tỷ bị kẹt ở Đà Nẵng. Để có tiền "chuộc" lô hàng, S. đã tỉ tê khiến các nạn nhân cho vay tiền. Theo nội dung đơn tố cáo, nạn nhân bị lừa với số tiền lớn nhất là 800 triệu đồng, người ít nhất là 16 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, vụ anh T.A.S. (SN 1979, quê Thanh Hóa, thường trú tại huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội) bị 7 người phụ nữ tố lợi dụng chuyện tình cảm rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị cơ quan công an tạm đình chỉ giải quyết. Nguyên nhân là do vụ việc trên đã hết thời hạn xác minh theo quy định.

Hiện cơ quan chức năng, thông báo truy tìm ông S. vẫn đang có hiệu lực. Sau khi làm việc được với ông S., cơ quan điều tra vẫn có thể phục hồi điều tra, giải quyết vụ bị tố lừa tình 7 phụ nữ .

