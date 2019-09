Con gái Nguyễn Bắc Son chối nhận 3 triệu USD: Có xử lý theo pháp luật được không?

(Kiến Thức) - Theo quy định của pháp luật, có thể xem xét hành vi rửa tiền nếu sử dụng tiền do phạm tội mà có. Dư luận đặt câu hỏi, con gái Nguyễn Bắc Son chối nhận 3 triệu USD thì có xử lý theo pháp luật được không?

Nhận hối lộ 3 triệu USD (tương đương 66,4 tỷ đồng) – từ ông Phạm Nhật Vũ (SN 1973, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG), cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khai đã đưa cho con gái là Nguyễn Thị Thu H. trong những lần Huyền từ TP.HCM ra Hà Nội thăm gia đình. Số tiền được chia ra 10 lần đưa, mỗi lần 300.000 USD đến 400.000 USD.



Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thu H. thừa nhận có ra Hà Nội thăm bố mẹ vài lần. Ông Son cùng vợ cũng vào TP.HCM thăm con gái nhưng không nhớ rõ thời gian cụ thể. Bà H. khai không nhận bất cứ khoản tiền nào từ ông Son. Cơ quan điều tra đã cho đối chất. Kết quả, bà H. vẫn giữ nguyên lời khai không nhận tiền.

Theo quy định của pháp luật, trường hợp sử dụng tiền do phạm tội mà có có thể xem xét về hành vi rửa tiền. Dư luận đặt câu hỏi, con gái Nguyễn Bắc Son chối nhận 3 triệu USD thì có xử lý theo pháp luật được không?

Ông Nguyễn Bắc Son.

Trong bản kết luận điều tra, cơ quan công an xác định căn cứ tài liệu chứng cứ và lời khai những người liên quan chưa có chứng cứ và tài liệu trực tiếp chứng minh việc bà H. nhận và sử dụng tiền của ông Nguyễn Bắc Son . Do vậy, "không đủ căn cứ xử lý hình sự đối với bà H.”.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra cho rằng họ đã điều tra, xác minh nhưng không đủ căn cứ để khởi tố con gái ông Son với vai trò đồng phạm hoặc về tội danh khác, chưa có chứng cứ gì chứng minh người này nhận tiền do phạm tội mà có nên không đề cập hình thức xử lý hình sự.

“Về nguyên tắc, số tiền do phạm tội mà có là vật chứng của vụ án hình sự nên phải thu hồi để sung công quỹ nhà nước hoặc trả lại cho người bị hại trong một số trường hợp. Tuy nhiên, nếu vật chứng vụ án không còn, không xác định được vật chứng vụ án, không thu giữ được thì sẽ không giải quyết được triệt để phần dân sự trong vụ án hình sự”, luật sư Đặng Văn Cường cho hay.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, những người khác (ngoài các bị can) thì họ phải có trách nhiệm nếu như bị xác định tư cách tố tụng là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - người được hưởng lợi tài sản do phạm tội mà có, đang quản lý tài sản do phạm tội mà có, những người đó phải có trách nhiệm trả lại tài sản.

Tuy nhiên, những người đó là ai thì trách nhiệm chứng minh thuộc về cơ quan điều tra, nếu không chứng minh được người nào đó đang quản lý, nắm giữ tài sản do phạm tội mà có thì không thể đề cập xử lý được.