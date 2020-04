Phẫn nộ những vụ con ngược đãi cha mẹ già thậm tệ xôn xao dư luận

Ngày 1/4, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cho biết đang điều tra làm rõ về hành vi ngược đãi cha mẹ đối với bà Dương Thị Ngọc Mai (55 tuổi; ngụ ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn). Người bị ngược đãi là cụ bà Nguyễn Thị Lan (87 tuổi, mẹ ruột bà Mai). Theo kết quả xác minh ban đầu, bà Mai sống bằng nghề buôn bán (quán cà phê) nhỏ ở địa phương. Bà này là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh em. Ngày 12/2, cụ Lan qua đời ở tuổi 87. Trước đó khoảng một tháng, trên mạng xã hội (Facebook) xuất hiện đoạn clip dài khoảng 3 phút ghi lại hình ảnh bà Mai vừa tắm vừa chửi mắng mẹ ruột của mình. Thậm chí, người phụ nữ này còn dùng tay đánh vào vùng bụng, mặt của cụ Lan mặc cho cụ khóc lóc, van xin. Bà Mai còn tỏ thái độ bất hiếu khi liên tục nói "chết sớm đi" và hăm dọa sẽ bóp cổ mẹ ruột của mình nếu như cụ bà cứ khóc. Con đánh cha mẹ già gây phẫn nộ: Tháng 11/2019, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài khoảng 1 phút 45 giây ghi lại cảnh một người đàn ông ở trần nhéo tai rồi tát “như trời giáng” vào mặt ông cụ đang nằm trên giường với một bà cụ. Sau khi người con đánh cha, liền quay sang chỉ vào mặt bà cụ nói những lời lẽ xúc phạm, đe dọa. Theo người đăng tải đoạn clip nói trên, đoạn clip do một người giấu tên gửi và nhờ đăng với mong muốn Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vào cuộc xử lý. Tài khoản Facebook giấu tên cũng cho biết ông bà cụ già đã 70 tuổi, quê ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) theo con vào Bình Dương sinh sống đã được hàng chục năm nay. Người đánh ông cụ trong đoạn clip được xác định là người con đã gần 50 tuổi. Trước khi đánh ông cụ, người đàn ông đã nhéo tai ông cụ rất lâu rồi chỉ tay vào mặt mắng chửi sau đó thì tát. Sau khi ông cụ bị tát, bà cụ nằm kế bên đã kêu lên rồi bật khóc. Ông cụ quay sang bà cụ rồi cả hai cùng khóc. Bà cụ với cử chỉ yếu ớt lấy khăn lau nước mắt cho ông cụ rồi kéo tấm mền đắp lên người cho ông. Thấy vậy, người đàn ông tiếp tục quay sang chỉ vào mặt bà cụ mắng chửi, đe doạ. Con dâu túm tóc đánh mẹ chồng sưng mắt, tím mặt chỉ vì… bô nước tiểu: Ngày 1/7/2019, mạng xã hội xôn xao về vụ việc bà Đỗ Thị Tạo (65 tuổi, ngụ tại thôn 8, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, Bình Phước) bị con dâu là Nguyễn Thị Thu Tr. (32 tuổi) đánh đập một cách tàn nhẫn, bầm tím hết mặt mày. Sự việc bắt nguồn khi tối 24/6, do thói quen, bà đi tiểu vào bô rồi để cạnh bồn cầu, tính hôm sau đem tưới rau sau vườn. Bà Tạo cho hay: “Nó vào trong thấy rồi quay ra lớn tiếng nói lần sau còn để đây nữa là tôi hất vào phòng của bà. Bực mình quá, tôi với nó lời qua tiếng lại, rồi nó hỗn hào, đánh tôi từ phòng khách vào đến phòng trong. Nó đóng sập cửa lại ghì, kẹp người tôi, túm tóc đánh, đấm, đá tôi liên tục như kẻ thù. Thấy mặt tôi thâm tím, sưng to, nó ngồi xuống khóc xin lỗi bảo tôi đừng nói với ai”. Sáng hôm sau, do quá đau nên bà Tạo nhờ người điện cho các con đến. Lúc này, các con bà Tạo tá hỏa biết sự việc và không khỏi căm phẫn khi nhìn thấy mẹ mình bị nàng dâu bạo hành nên đến trình báo công an, đồng thời chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội. Sáng 3/7, tại cơ quan công an, chị Tr. đã xin lỗi mẹ chồng và viết bản cam kết không tái phạm. Bà Tạo cũng nhận thấy mình có một phần lỗi nhưng chưa chấp nhận cho con dâu về lại nhà ở chung. Cha mẹ già hơn 80 tuổi bị con trai đánh đập tàn nhẫn: Ngày 27/4/2017, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh hai vợ chồng già bị người đàn ông đánh đập tàn nhẫn phải nhập viện cấp cứu được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Hình ảnh trong clip cho thấy, mặc người cháu gái đứng ngoài khóc nức nở cầu xin, cùng một bà lão xông tới can ngăn nhưng người đàn ông này vẫn liên tục chửi bới, giằng lấy con dao và dùng tay đấm mạnh vào mặt, đầu bố mình, dọa giết cả nhà. Hai ông bà trong đoạn clip trên đã ngoài 80 tuổi, đang sinh sống ở Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên, Bình Dương). Ông bà bị chính con trai là Nguyễn Hoàng Minh (SN 1977, thất nghiệp ở nhà) hành hung. Bắt nguồn từ việc người này không đồng ý cho các chị gái kéo đường dây điện đi qua đất nhà mình nên xảy ra mâu thuẫn, mẹ già ra can ngăn thì bị con trai xông tới kiếm chuyện. Ngày 28/4/2017, Công an thị xã Tân Uyên cho biết, Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, trước đó khoảng 15h chiều ngày 27/4, do mâu thuẫn với chị ruột là bà Nguyễn Thị Định khi kéo dây điện đi qua nhà mình, Minh và chị đã xảy ra cãi vã. Ông Nguyễn Văn Bé (SN 1932, cha ruột của Minh) vào can ngăn 2 con nhưng bị Minh chửi bới rồi đánh đập. Mặc dù sau đó bà Đào Thị Cương (mẹ ruột của Minh, SN 1938) vào can ngăn nhưng người con này vẫn tiếp tục xô xát khiến ông Bé bị chấn thương vùng đầu phải khâu nhiều mũi. >>> Xem thêm video: Con gái ruột "ngược đãi" mẹ già 93 tuổi?. Nguồn: VTC 1.

