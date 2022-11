Con gái cả trong vụ đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ đã tử vong

Thông tin mới vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ khiến 4 người bị thương ở Hưng Yên, tối 18/11, trao đổi với báo chí, đại diện UBND xã Trung Hòa (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) xác nhận chị Đỗ Thị Định (SN 1982, trú thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa) – một trong 4 người bị thương trong vụ việc trên đã tử vong sau thời gian điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.

Anh Đỗ Văn Điển (SN 1986, ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên – em trai chị Đỗ Thị Định) nghẹn ngào cho biết, chị Định đã tử vong vào khoảng 20h tối ngày 18/11. Theo anh Điển, chị Định bị bỏng sâu, mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng không qua khỏi.

Người mẹ và 2 con gái còn lại hiện đang được điều trị tại viện.

Thời điểm xảy ra vụ việc.

Trước đó, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 con gái của bà Vũ Thị Đ. (sinh năm 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gồm: Đỗ Thị Định (sinh năm 1982, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên); Đỗ Thị Điểm (sinh năm 1988, ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và Đỗ Thị Đưa (sinh năm 1990, ở phường Nhân Hoà, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà bà Vũ Thị Đ.

Tại đây, Điểm đã đổ xăng xuống nền nhà gian phòng khách nhà bà Đ. rồi châm lửa đốt. Hậu quả khiến bà Đ. và 3 con gái bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Giám đốc, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên sau đó đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 68/QĐ-CSHS về tội Giết người quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

