Cô gái lên cơn co giật sau khi bị bắt quỳ gối trong quán Nhắng nướng Hiền Thiện

(Kiến Thức) - Cô gái sau khi bị bắt đến quỳ xin lỗi tại quán Nhắng nướng đã phải nhập viện vì lên cơ co giật do quá sợ hãi, căng thẳng khi bị ông Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1973, chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện) đe dọa, làm nhục.

Theo đó, chủ quán gọi điện cho Hiền, cô gái bị bắt quỳ trong quán Nhắng nướng Hiền Thiện, phải đến cửa hàng giải quyết và xin lỗi. Lo sợ nên cô rủ thêm các bạn đi cùng nhưng do chủ quán hung tợn nên không ai dám lên tiếng. Nhưng do tâm lý lo sợ, cô gái được các bạn đưa đến bệnh viện vì lên cơ co giật.

Cô gái bị bắt quỳ xin lỗi trong quán Nhắng nướng Hiền Thiện.

Theo bạn của chị Hiền kể lại, chị Hiền có tiền sử bị co giật khi tâm lý không ổn định như lo sợ, căng thẳng. Sau khi đến quán Nhắng nướng Hiền Thiện và bị bắt quỳ, quát mắng nên chị lại xuất hiện triệu chứng trên. Vì thế, bạn chị đã đưa chị vào bệnh viện chăm sóc.

Theo những người bạn của chị Hiền, khi đến quán Nhắng nướng, sợ bị đánh nên đã rủ bạn bè đi cùng, trong đó có 3 người khác tên là Vân, Thắng và 1 người tên Thái bác sĩ (đang trực cấp cứu nên công an chưa gặp lấy lời khai).

Tại quán, Thiện chửi mắng, văng tục, dọa dẫm, yêu cầu chị Hiền phải quỳ xin lỗi và phải viết đính chính nội dung đã đưa lên trên Facebook, đồng thời ra chụp ảnh quán, đăng lên với nội dung: "Tôi phản ánh quán trên mạng xã hội là sai, thực tế quán này làm ăn chất lượng".

Liên quan đến sự việc, tối 19/8, lãnh đạo Công an TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1973, chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện ở đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh) để làm rõ về tội làm nhục người khác.

Sau khi được cơ quan điều tra triệu tập, bước đầu đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thiện khai, ngày 17/8, vợ chồng không ở quán nhưng cô gái tên Hiền (sinh năm 1993) có đến ăn và phản ánh với nhân viên trong đồ ăn có sán rồi đi về.

Sau khi biết Hiền đăng thông tin lên mạng nói rằng quán Nhắng nướng Hiền Thiện có sán nên sợ ảnh hưởng đến uy tín của quán, sợ sẽ mất khách nên đã tìm hiểu thông tin về Hiền.

Thông qua facebook của nạn nhân, Thiện tìm hiểu biết được chị Hiền bán hải sản ở xã Phương Liễu (Quế Võ). Thiện nhờ bạn bè liền “đánh tiếng” muốn gặp chị H để hỏi tại sao lại đăng tin làm mất miếng ăn, mất uy tín của Thiện. Khi chị Hiền đến quán ăn đã được ghi lại clip, lan truyền trên mạng xã hội.

