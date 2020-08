Hệ lụy từ giang hồ mạng Phú Lê, Khá "Bảnh"… lệch lạc lối sống thanh niên

Triệu tập 18 thanh thiếu niên cầm hung khí rượt nhau ở quận 9: Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an quận 9, đã triệu tập 18 người trong vụ việc hai nhóm cầm hung khí rượt đuổi nhau trên đường Lê Văn Việt để xử lý hành vi “gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích”. Đáng chú ý là hai băng nhóm đều là thanh thiếu niên còn trẻ tuổi, trong đó có bốn người 16, 17 tuổi. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội liên quan đến một cô gái. 'Hỗn chiến' giữa 2 nhóm học sinh, khiến 1 người tử vong: Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 15/7, giữa 2 nhóm học sinh đã xảy ra xích mích khi uống nước tại một quán trà tranh trên địa bàn thành phố. Ngay sau đó, 2 nhóm này đã mang theo dao kiếm, kéo nhau tới Khu đô thị Phượng Hoàng (xã Hải Xuân, TP.Móng Cái) để giải quyết mâu thuẫn. Theo một số nhân chứng cho biết, khi đến địa điểm trên, 2 nhóm học sinh đã lao vào nhau ẩu đả dữ dội. Hậu quả là có 1 trường hợp bị thương nặng với nhiều vết đâm, chém trên người. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Lực lượng 911 Đà Nẵng nổ súng khống chế 2 nhóm thanh niên sắp hỗn chiến: Lúc 20h khuya 13/7/2020, CA Đà Nẵng trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến địa bàn quận Hải Châu nhận được tin có 2 nhóm với gần 20 đối tượng đang dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn với nhau tại khu vực đường 2/9. Trong quá trình truy đuổi, Tổ công tác đã phải nổ súng trấn áp trước thái độ hung hãn của các đối tượng. 2 nhóm thanh niên làng hỗn chiến, 1 người tử vong: Khoàng 22h ngày 4/7/2020, tại đường bê tông thuộc thôn Tú Ngọc B, xã Bình Tú xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên địa phương. Hậu quả, anh Phan Tấn Tây (21 tuổi, trú thôn Tú Ngọc B, xã Bình Tú) bị thương nặng được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Do vết thương quá nặng nên đến 23h37 ngày 4/7, anh Tây tử vong. Khoảng 200 người hỗn chiến như phim ở Bình Tân: Ngày 6/6/2020, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã lập hồ sơ, điều tra, truy xét vụ hỗn chiến ở một quán ốc trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM). Tối hôm trước, nhóm thanh niên khoảng 200 người đi trên rất nhiều xe máy cầm theo hung khí xông vào quán ốc trên đường số 6 (phường An Lạc, quận Bình Tân) đập phá. Nhóm thanh niên cầm mã tấu, bom xăng đi thanh toán đối thủ: Khuya 21/2/2020, Công an phường Bửu Long đi tuần tra thì phát hiện một nhóm thanh niên cầm trên tay dao kiếm, mã tấu và 11 chai bom xăng tự chế, tụ tập tại con hẻm trên đường Võ Trường Toản. Công an sau đó đã đưa 6 người cùng số hung khí về trụ sở để làm việc. Giành bạn gái, 2 nhóm 21 thanh thiếu niên vác mã tấu, dàn trận đánh nhau: Theo Công an TP Hải Phòng, trước đó vào khoảng 21h15 ngày 21/11/2019, Công an phường Quán Toan nhận được tin người dân báo tại khu vực cổng Bắc số 1, chợ Quán Toan xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên. Lực lượng chức năng xuống hiện trường đúng thời điểm hai nhóm đang truy đuổi nhau. Thời gian qua, giới trẻ đang bị ảnh hưởng nặng nề về lối sống của những giang hồ mạng, điển hình như Phú Lê, Khá "Bảnh" trước khi bị bắt hay Huấn Hoa Hồng thường xuyên lên mạng livetream giảng đạo lý làm người. Trong những giang hồ mạng này lại dính vào lao lý... Nổi bật nhất trong các kênh "ngôi sao giang hồ" trên YouTube Việt Nam hiện nay là Khá "Bảnh" với số lượng người dùng đăng ký theo dõi đã lên đến hơn 1,98 triệu người. Hầu hết các video trên kênh này là ghi lại những sinh hoạt thường ngày trong chốn giang hồ của nhân vật Khá "Bảnh" như: giao lưu với anh em giang hồ, khoe kiểu sống giàu sang lắm tiền, đòi nợ thuê, tuyên chiến giành địa bàn, ra vẻ đại ca dạy dỗ anh em, ăn chơi... Mới đây nhất là giang hồ mạng Phú Lê bị bắt về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, Phú Lê cũng thường xuyên kênh Youtube mang tên Phú Lê để nói đạo lý. Phú Lê thường xuyên tham gia sản xuất nhiều MV ca nhạc hay đóng phim với chủ đề giang hồ, tình nghĩa anh em và gia đình. Một số MV ca nhạc, phim ngắn do Phú Lê tham gia hát và diễn xuất thu hút hàng triệu lượt xem. Kể từ khi thành lập kênh YouTube vào tháng 10/2015, Phú Lê đã có tổng cộng hơn 495 triệu lượt xem. Cụ thể, trong MV ca nhạc "Đời là thế thôi", tuy chứa nhiều cảnh quay bạo lực, đậm chất xã hội đen, video này từng một thời gây bão mạng xã hội, có số lượt xem lên tới 127 triệu. Ngoài ra, Phú Lê còn nổi tiếng là người có mối quan hệ rộng, thường xuyên quay các video livestream, từng giao lưu với các "giang hồ mạng" khác như Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền, Dũng Trọc Hà Đông… Hiện, kênh YouTube của Phú Lê vẫn đang được bật quảng cáo trên các video đánh đấm, bạo lực. Đặc biệt giới trẻ hiện nay vẫn coi những giang hồ mạng là thần tượng để noi theo, đây là điều hết sức nguy hiểm cho xã hội.Video: Phú Lê, Đường "Nhuệ" và kết cục giống nhau của những “giang hồ mạng" (nguồn Lao Động)

