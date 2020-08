Lộ diện chân dung “hot girl” trong đường dây đưa người Trung Quốc vào Đà Nẵng

Hồ Thị Thu Trinh (SN 1996, trú xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) vốn là sinh viên Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Theo điều tra, vào cuối năm 2018, Trinh đến dạy tiếng Trung cho Huỳnh Ngọc Diễm Huỳnh Ngọc Diễm (SN 1979, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và con của Diễm. Trong thời gian này, Diễm rủ Trinh đăng tải bài viết về cho thuê nhà cho các đối tượng người Trung Quốc thuê để nhận hoa hồng. Trinh sử dụng ứng dụng Wechat đăng tải bài viết về cho thuê nhà. Khoảng tháng 8/2019, Chen Xian Fa (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) đã tìm, kết nối được với Trinh và hai người kết bạn với nhau. Từ tháng 8-12/2019, Chen Xian Fa nhiều lần nhắn tin qua Wechat liên hệ Trinh và Diễm để thuê nhà. Fa sau đó liên hệ với đường dây của người Trung Quốc và Việt Nam đưa Fa và cùng với một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường bộ. Sau đó, các đối tượng đến ở tại các căn nhà tại Đà Nẵng mà Trinh và Diễm đã sắp xếp trước. Lần thứ nhất vào tháng 8/2019, Chen Xian Fa cùng với một người Trung Quốc (Fa khai tên là A.Jun) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đến Đà Nẵng, Fa nhắn tin với Trinh qua Wechat hỏi thuê một căn nhà có 3 phòng ngủ. Trinh thông qua Diễm thuê nhà số 84 Tuy Lý Vương, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Sau đó, Fa và A.Jun đến thuê nhà này trong 3 tháng với giá thuê là 23 triệu đồng/tháng mà không có bất cứ giấy tờ hợp pháp. Vài ngày sau, có thêm 2 người Trung Quốc (Fa khai tên là A.You và A.Wen) cùng đến ở. (Trinh váy vàng) Tổng số tiền thuê nhà Fa đã đưa cho Trinh 92 triệu đồng, trong đó, Trinh nhận tiền hoa hồng 5,75 triệu đồng, còn lại 86,2 triệu đồng Trinh đưa cho Diễm. Lần thứ hai vào tháng 12/2019, với thủ đoạn tương tự, Fa nhắn tin với Trinh thuê nhà 3 tháng cho Fa và 1 người Trung Quốc (ở cùng Fa trong lần thứ nhất). Trinh và Diễm giới thiệu nhà số 84 Tuy Lý Vương với giá thuê nhà như trước đây. Ngày 11/12/2019, Chen Xian Fa từ Trung Quốc cùng với A.Jun nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, rồi đến gặp Trinh và Trinh và trả tiền thuê nhà như lần thứ nhất. Dù dự kiến thuê nhà 3 tháng nhưng do vào cuối năm 2019, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra lưu trú nên đến ngày 20/12/2019, Fa và A.Jun trả nhà về nước. Đến lần thứ 3 vào khoảng giữa năm 2020, đường dây đưa người Trung Quốc trái phép vào Đà Nẵng bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện và bắt giữ. (Trinh bìa phải). Trong tháng 6 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng kiểm tra hành chính tại nhà số 39 Dương Tử Giang, quận Ngũ Hành Sơn, phát hiện trong nhà có 4 người quốc tịch Trung Quốc có tên Chen Xian Fa; Wang Wen Di (SN 1993); Chen Shuang Gui (SN 1994) và Wang Jiang Bo (SN 1989) không có hộ chiếu, thị thực. Từ đây, cơ quan chức năng phát hiện một đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Chen Xian Fa khai với công an rằng, mục đích nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng để làm công việc chạy quảng cáo bán hàng trên Wechat.Video: Bắt 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh (Nguồn VTC Now)

