Chuyện thật tâm dịch COVID-19: Những đứa trẻ chào đời có mẹ F0, F1

F0 đón con trong khu cách ly BV đa khoa Ninh Thuận: Ngày 12/8, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cho biết các bác sĩ đã đỡ đẻ thành công một sản phụ trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19 của bệnh viện.Sản phụ D. đã sinh một bé trai nặng 3,3kg. Hiện, mẹ con sản phụ đang được theo dõi và chăm sóc hậu sản tại khu điều trị cách ly bệnh nhân COVID-19.Theo bệnh viện, sản phụ D. được xác định mắc COVID-19 sau khi trở về từ tỉnh Đồng Nai. Ngày 13/7, bệnh nhân này được nhập viện, điều trị. Chở sản phụ F0 tới bệnh viện bằng xe CSGT chuyên dụng: Ngày 12/8, trên tuyến QL1 đoạn qua địa phận xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một xe máy dựng bên lề đường, bên cạnh là 1 người phụ nữ mang bầu đang lăn lộn đau bụng, có triệu chứng sắp sinh. (Ảnh: LĐ) Ngay lập tức, tổ công tác đã cử hai đồng chí đ/c Nguyễn Tấn Hà và Nguyễn Đức Tam dùng xe ô tô đặc chủng chở người phụ nữ và gia đình đi cấp cứu kịp thời tại BV Đặng Thuỳ Trâm (thị xã Đức Phổ). Tuy nhiên 2 vợ chồng này đều dương tính COVID-19 nên ngay sau đó 2 chiến sĩ CSGT phải đi cách ly.

Phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ là F1: Ngày 10/8, đại diện Bệnh viện 331 (Bệnh viện điều trị COVID-19 cơ sở 3) tại Gia Lai cho biết, các y bác sĩ vừa can thiệp phẫu thuật lấy thai thành công cho 1 sản phụ là F1 đang cách ly, điều trị tại đây. Thai phụ này đi từ vùng dịch về và được cách ly tập trung tại Bệnh viện điều trị COVID-19 cơ sở 3 từ ngày 3/8 đến nay. Khi chuyển đến bệnh viện, bệnh nhân mang thai 39 tuần, không ho, sốt, sức khỏe ổn định. Đêm 9/8, sản phụ vỡ ối, đến sáng nay chỉ định phẫu thuật lấy thai nhi. Bé trai nặng 3,3 kg chào đời an toàn, khỏe mạnh. Mẹ là F0, bé trai chào đời trong Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai: Tối 5/8, bác sĩ Nguyễn Tấn Phúc - Giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tỉnh Gia Lai - cho biết bệnh viện vừa đón một bé trai nặng 3,8kg chào đời của sản phụ là F0. (Ảnh: Báo Gia Lai) Trước đó, tỉnh Gia Lai đón một thai phụ tuần thứ 36 từ các tỉnh phía Nam về tỉnh và được đưa đi cách ly. Ngày 26/7, xét nghiệm sàng lọc phát hiện cô dương tính với COVID-19, F0 mã số bệnh nhân 109113. Đau đẻ lúc giãn cách xã hội, được công an đưa cấp cứu kịp: Chiều 19/7, lãnh đạo Công an phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, trực ban của đơn vị vừa kịp thời xử lý thông tin và đưa sản phụ Nguyễn Thị Trang (29 tuổi, ngụ khóm Thới Hòa) đến bệnh viện hạ sinh 2 bé gái an toàn. Khoảng 5h30 cùng ngày, trong lúc trực ban đơn vị, Thượng úy Lê Minh Soàn, Cảnh sát khu vực Công an phường Mỹ Thạnh nhận được điện thoại của chị Trang báo tin đang mang song thai 24 tuần tuổi, hiện ở nhà một mình nhưng đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sắp sinh. Thượng úy Lê Minh Soàn lập tức chuyển thông tin đến cán bộ y tế của phường, rồi lái ô tô tải chuyên dụng của công an phường đến đưa chị Trang đi cấp cứu kịp thời. Em bé sinh giữa mùa dịch được đặt tên là "Công An": Khoảng 8h sáng 31/7, trong khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID- 19 trên địa bàn phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Thiếu tá Nguyễn Văn Lộng và Đại úy Nguyễn Đình Chiểu, Công an phường Xuân Tảo bất ngờ được nữ nhân viên của một phòng khám sản khoa gần đó chạy đến “cầu cứu”.Vừa khiêng được sản phụ vào xe ô tô, thì thấy nước ối đã vỡ nhiều. Nhận định sản phụ sắp sinh, nguy cơ “đẻ rơi”, nên hai cán bộ Công an đã cùng với các nhân viên y tế nhanh chóng đưa sản phụ quay trở lại để sinh con ngay tại phòng khám. Cảm kích trước sự giúp đỡ kịp thời, tận tình của các đồng chí Công an, gai đình đã đặt tên cho bé là “Công An”.

Sản phụ F0 sinh con trong bệnh viện Bắc Giang: Chiều ngày 15/6/2021, sản phụ H.T.K.T (20 tuổi) ở Lục Ngạn, Bắc Giang trước đó mắc COVID-19 và sinh con tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được ra viện. Bé gái chào đời nặng 2,2 kg. Sản phụ H.T.K.T thuộc diện F0, đẻ thường ngày 09/6 đã điều trị đủ 14 ngày và có xét nghiệm 3 lần âm tính. Còn con gái thuộc diện F1 đã cách ly 07 ngày, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính. Để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã bố trí 1 chuyến xe và cử 1 điều dưỡng đưa hai mẹ con trở về quê hương sau gần 1 tháng xa nhà.

>>> Mời xem them video: Chân dung anh CSGT mở đường đưa sản phụ vỡ ối tới bệnh viện. (PLO)

