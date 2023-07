Chuyển đơn tố giác bỏ lọt tội phạm trong vụ án Nguyễn Phương Hằng

Ngày 18/7, thông tin từ Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho biết, đơn vị vừa có văn bản số 2609/VKSTC-C1 (P1) gửi Cơ quan CSĐT Công an TP HCM về việc “chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền” liên quan nội dung về việc bỏ lọt tội phạm trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng tới Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.



Theo đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhận được đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn (ngụ quận Tân Bình, TP HCM) nội dung tố giác bỏ lọt tội phạm đối với ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng). Ông Tuấn cho rằng, ông Huỳnh Uy Dũng là người giúp sức tích cực cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội nêu trên nhưng không bị xem xét, xử lý hình sự.

Ông Nguyễn Quang Tuấn đề nghị xem xét vai trò đồng phạm của ông Dũng đối với hành vi phạm tội của bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, tháng 5/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng có phiếu chuyển đơn tố giác ông Huỳnh Uy Dũng có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Theo đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận được đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn có nội dung: Tố giác ông Huỳnh Uy Dũng có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngày 26/3/2020 của Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn đến Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, người có đơn biết.

Trước đó, ông Tuấn cũng gửi đơn đến các cơ quan chức năng “kiến nghị khởi tố” đối với ông Huỳnh Uy Dũng vì cho rằng, ông Dũng là người cùng có vai trò tổ chức, cùng thực hiện hành vi, có dấu hiệu đồng phạm giúp sức khi cùng bà Phương Hằng thực hiện “Drama livestream” xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Cụ thể, tham gia một số buổi livestream và có hô hào, khích lệ, ủng hộ tinh thần bà Hằng khi mắng chửi, xúc phạm người khác; cho sử dụng trường đua chó, đua ngựa của Công ty CP Đại Nam để tổ chức đặt tên chó đua, ngựa đua với tên của những người muốn xúc phạm; cho sử dụng kênh Youtube Trường đua Đại Nam để đăng tải phát trực tiếp hơn 86 buổi livestream, nhiều bình luận và hơn 18.000.000 lượt xem...

Theo ông Tuấn, 3 trợ lý chỉnh máy, giúp bà Hằng đăng bài viết, phụ hoạ đã bị khởi tố. Tuy nhiên, ông Dũng vẫn không bị xử lý mặc dù dấu hiệu đồng phạm của ông là rất nhiều và các bị hại của mẹ ông Tuấn đã có yêu cầu xử lý đồng phạm.

Ông Nguyễn Quang Tuấn cũng đã có đơn yêu cầu ngăn chặn cấm xuất cảnh đối với ông Huỳnh Uy Dũng gửi đến TAND, VKSND và Công an TP HCM để không ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xử lý theo các đơn tố giác tội phạm.

Được biết, sắp tới, tại phiên tòa xét xử đối với bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng được tòa triệu tập với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.