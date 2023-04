Choáng váng số tiền tỷ nhận hối lộ vụ chuyến bay giải cứu

Bị can Phạm Trung Kiên - nguyên thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2022 đã nhận hối lộ 253 lần, tổng số 42,6 tỷ đồng. Bị can Vũ Anh Tuấn - nguyên Phó Trưởng phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, từ tháng 6/2021 đến tháng 1/2022, đã nhận hối lộ 49 lần, tổng số 27,3 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Thị Hương Lan - nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2022 đã nhận hối lộ 32 lần, tổng số 25 tỷ đồng. Bị can Tô Anh Dũng - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2022, đã nhận hối lộ 37 lần, tổng số 21,5 tỷ đồng. Bị can Đỗ Hoàng Tùng - nguyên Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, từ tháng 11/2020 đến tháng 12/2021, đã nhận hối lộ 38 lần, tổng số 12,2 tỷ đồng. Bị can Vũ Sỹ Cường - nguyên cán bộ Phòng Tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2021, đã nhận hối lộ 7 lần, tổng số 9,3 tỷ đồng. Bị can Trần Văn Dự - nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã nhận hối lộ 7,6 tỷ đồng. Bị can Trần Văn Tân - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, từ ngày 20/5/2021 đến 31/12/2021, đã nhận hối lộ 9 lần, tổng số 5 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Quang Linh - nguyên Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 3/2021 đến tháng 4/2021, đã nhận hối lộ 5 lần, số tiền 4,2 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Tiến Thân - nguyên Chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế Văn phòng Chính phủ, từ tháng 11/2020 đến tháng 4/2021, đã nhận hối lộ 8 lần số tiền 3,6 tỷ đồng. >>> Xem thêm video: Báo cáo rõ vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu sau giám sát. Nguồn: VTV 24.

