Chung kết AFF Cup 2018: Hạn chế ô tô quanh SVĐ Mỹ Đình

Công an TP Hà Nội cho biết, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ trận thi đấutrận đấu giữa đội tuyển Việt Nam – Malaysia diễn ra trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào lúc 9h30 tối nay (15/12), Công an TP Hà Nội sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau: