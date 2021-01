Chuẩn bị nhiều kịch bản y tế đảm bảo Đại hội XIII thành công

Đó là nhấn mạnh của ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư tại buổi diễn tập y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng diễn ra chiều 10/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Ông Vượng nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng lần này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, bối cảnh đó là sự khác biệt nhất của kỳ đại hội này so với các kỳ đại hội trước. Khác biệt này đặt ra yêu cầu rất cao về công tác đảm bảo sức khoẻ của đại biểu đại hội, cán bộ nhân viên phục vụ tổ chức Đại hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi diễn tập chiều 10-1. ẢNH: HÀ PHƯỢNG

“Nói như vậy để thấy lần này công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết, sẽ vất vả, khó khăn và phức tạp hơn, đòi hỏi tinh thần quyết tâm trách nhiệm cao của đội ngũ nhận viên y tế” – ông Vượng nhấn mạnh.

Những ngày qua, Bộ Y tế đã chuẩn bị nhiều kịch bản và luyện tập liên tục nhằm đảm bảo thành công cho đại hội, việc diễn tập hôm nay một lần nữa khẳng định sự cố gắng của Bộ Y tế.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, ông Vượng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan và các địa phương, thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho nhân dân và đàm bảo an toàn cho tổ chức thành công Đại hội XIII.

Các đại biểu quan sát buổi diễn tập. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát đường biên giới, đường bộ, đường thuỷ;quản lý chặt chẽ xuất, nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh, vượt biên trái phép gây lây nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Thực hiện nghiêm các quy định tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Nếu xảy ra dịch bệnh, phải huy động tối đa các lực lượng để dập dịch triệt để, không để lan rộng. Làm tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, không chỉ để bảo đảm cho thành công của Đại hội, mà còn bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân ta đón Tết Tân Sửu tươi vui, đầm âm, bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong thời gian tới.

“Tôi để nghị, sau lễ ra quân hôm nay, Bộ Y tế tiếp tục rà soát tất cả tình huống, kịch bản, phối hợp với lực lượng Quân đội, Công an, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương và các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn sức khỏe cho các đại biểu, không bị động trước các tình huống xảy ra, góp phân tổ chức thành công Đại hội” - ông Vượng lưu ý Bộ Y tế.

Tham gia tổng diễn tập y tế ngày 10/1 có trên 300 người thuộc các đơn vị của Bộ Y tế. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - tổng chỉ huy, cuộc diễn tập nhằm mục đích hợp luyện các đơn vị chuyên môn và trưởng các bộ phận, các thành viên nắm chắc nhiệm vụ, quy trình xử lý trong bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xử lý kịp thời, hiệu quả, không chồng chéo trong các tình huống khẩn cấp”.

Sau lễ ra quân, cuộc diễn tập đã diễn ra với các hợp phần:

Hợp phần 1: Kiểm soát dịch COVID-19 và vệ sinh môi trường;

Hợp phần 2: Tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm và xử lý ca nghi nhiễm COVID-19;

Hợp phần 3: Kiểm soát thực phẩm và xử lý ngộ độc thực phẩm;

Hợp phần 4: Xử lý cấp cứu bệnh nhân và vận chuyển về tuyến điều trị;

Hợp phần 5: Xử lý cấp cứu nhiễm xạ hàng loạt.

Nhiều phương tiện, máy móc, hiện đại đã được huy động, phục vụ cuộc diễn tập như các xe phun tẩy rửa, khử trùng môi trường trên diện rộng; xe xét nghiệm lưu động, đảm bảo an toàn thực phẩm…