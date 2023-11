Chủ tiệm vàng bị hai “nữ quái” lừa mất 60 triệu vì một tin nhắn

Ngày 28/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Yên Lạc vừa bắt giữ 2 “nữ quái” thực hiện 7 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giả mạo tin nhắn ngân hàng Theo đó, Bùi Thị Trang (23 tuổi, ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Nguyễn Thu Linh (22 tuổi, ở xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi cấu kết với nhau làm giả tin nhắn của ngân hàng, thực hiện 7 vụ lừa đảo chiếm đoạt 250 triệu đồng của nhiều người.

Đối tượng Bùi Thị Trang tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 9h10 ngày 20/11, tại cửa hàng vàng bạc Anh Đức do ông N.L.T, ở thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc làm chủ có một nữ khách hàng đến hỏi mua 1 cây vàng và thống nhất thanh toán bằng phương thức chuyển khoản. Sau khi trao đổi nội dung mua bán, người này hỏi mượn điện thoại của ông T. để gọi cho gia đình. Chừng 15 phút sau thì người khách thông báo cho ông T. biết đã thực hiện thành công lệnh chuyển khoản thanh toán tiền mua vàng. Sau khi kiểm tra điện thoại, ông T. đọc thấy có một tin nhắn mới từ số điện thoại lưu trong danh bạ tên là “Vietinbank” thông báo tài khoản ngân hàng Vietinbank của ông T. được cộng thêm số tiền 60 triệu đồng, nên ông T. tin rằng mình đã nhận được tiền.

Ông N.L.T tận tình hỗ trợ vị nữ khách hàng nói trên chọn 1 nhẫn vuông 3 chỉ, 2 nhẫn tròn mỗi nhẫn 1 chỉ, 1 dây chuyền 5 chỉ loại vàng 9999. Vị nữ khách hàng nhận số vàng ông chủ tiệm trao rồi nhanh chóng rời đi. Đến lúc này ông N.L.T mới đăng nhập tài khoản ngân hàng để kiểm tra và hoảng hốt khi biết thực tế không có khoản tiền nào được chuyển đến tài khoản. Biết rằng đã gặp phải đối tượng lừa đảo, ông N.L.T đã đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức điều tra truy xét. Sau 2 ngày, công an xác định đối tượng Bùi Thị Trang là nghi phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên, đồng phạm còn có Nguyễn Thu Linh. Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Trang và Linh, thu giữ tang vật gồm 2 xe mô tô gắn biển số giả, 2 điện thoại di động, 1 dây chuyền vàng và các tang vật có liên quan khác.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã cùng thống nhất kịch bản để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Trang trực tiếp đến tiệm vàng Anh Đức hỏi mua vàng, rồi mượn điện thoại của ông N.L.T để lấy thông tin tài khoản ngân hàng. Trang cũng lưu số điện thoại do Linh cung cấp vào danh bạ điện thoại của ông N.L.T với tên “Vietinbank”.

Sau đó, Trang báo cho Linh để Linh soạn tin nhắn giả danh ngân hàng Vietinbank gửi đến điện thoại của ông N.L.T với nội dung biến động số dư tài khoản cộng thêm 60 triệu đồng. Sau khi nhận điện thoại từ Trang trả lại, kiểm tra thấy có tin nhắn mới chuyển đến thông báo số tiền nhận được, ông N.L.T đã tin tưởng và giao vàng cho Trang. Công an huyện Yên Lạc xác định, từ tháng 9/2023 đến nay, cùng “kịch bản” như trên Trang và Linh đã thực hiện 7 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tổng trị giá 250 triệu đồng. Trong đó có 2 vụ ở địa bàn thị trấn Tam Hồng, Yên Lạc và 5 vụ trên địa bàn TP Hà Nội. Số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Trang và Linh chia nhau tiêu xài cá nhân.