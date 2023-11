Thiếu tướng Vũ Hồng Văn được điều động đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an vừa tổ chức Lễ thông báo Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.



Ngày 30/10/2023, Ban Bí thư đã ký Quyết định điều động Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Vũ Hồng Văn.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và kiện toàn cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII đã bầu bổ sung 3 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong đó có Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ , Bộ Công an.

Trong suốt quá trình công tác, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn luôn thể hiện phẩm chất đạo đức trong sáng, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, được tập thể tín nhiệm.

Qua 28 năm công tác trong Ngành, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn đã có nhiều cống hiến, lập được nhiều chiến công, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Căn cứ yêu cầu công tác, phẩm chất, năng lực cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã thống nhất báo cáo Ban Chấp hành Trung ương tín nhiệm bầu bổ sung Thiếu tướng Vũ Hồng Văn làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khóa XIII.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn phát biểu đáp từ.

Phát biểu đáp từ, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự quan tâm của các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương mà trực tiếp là Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kịp thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cá nhân đồng chí cũng như các đơn vị mà đồng chí từng công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn xin hứa dù trên bất cứ cương vị công tác nào sẽ luôn giữ phẩm chất của người sỹ quan Công an, luôn nỗ lực, cố gắng, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Bộ trưởng; quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trên cương vị công tác mà Đảng phân công.