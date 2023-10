Chủ tịch tỉnh Long An: Xử nghiêm kẻ bắt cóc bé gái, đòi tiền chuộc 2 tỷ

Sáng 5/10, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã chủ trì trao quyết định thưởng nóng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vụ bắt cóc trẻ em tại trường mầm non trên địa bàn phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út và Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An tặng hoa chúc mừng khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc

Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã có quyết định xuất 60 triệu đồng từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh, để chi thưởng nóng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các tập thể được khen thưởng gồm: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An; Công an thành phố Tân An tỉnh Long An; Phòng 5, Cục kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an; Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an; Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út biểu dương, khen thưởng chiến công xuất sắc của các tập thể trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; các đơn vị đã mưu trí và phối hợp tốt trong việc điều tra, bắt giữ nghi can và giải cứu bé gái bị bắt cóc.

Đồng thời, ông Út đề nghị cơ quan công an nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm vụ việc, hoàn chỉnh hồ sơ để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật, tạo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

Trước đó, ngày 4/10, UBND thành phố Tân An tổ chức khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia truy bắt đối tượng “bắt cóc trẻ em” xảy ra tại phường 6, thành phố Tân An.

UBND thành phố Tân An khen thưởng cho tập thể Công an thành phố Tân An và các cá nhân gồm Thiếu tá Nguyễn Thanh Hòa - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Trung úy Lê Đoàn Phát Hưng - Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự; Đại úy Nguyễn Cao Trung - Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Tân An; đồng thời thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công An thành phố Tân An có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy bắt đối tượng “bắt cóc trẻ em” xảy ra tại phường 6, thành phố Tân An.

Đối tượng Sơn bị bắt giữ.

Như đã đưa tin, vào lúc 15h30 ngày 1/10/2023, tại trường mầm non trên địa bàn phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Nguyễn Thanh Sơn (SN 1989, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tình Long An) đã bắt cóc cháu L.M.C (SN 2020, con gái của bạn thân Sơn), đưa đến khách sạn trên địa bàn thành phố Thủ Đức, TPHCM, sau đó sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha của cháu C là anh L.T.T (1991), yêu cầu đưa 2 tỷ đồng chuộc cháu C nếu không sẽ giết cháu bé rồi tự tử.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An, Công an thành phố Tân An, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an TP HCM, Công an tỉnh Đồng Nai triển khai các mặt công tác.

Đến 21h00 cùng ngày, tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai thì bắt được đối tượng Sơn khi đang trên đường đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để lẩn trốn và giải cứu an toàn cháu C.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng đối tượng Nguyễn Thanh Sơn để điều trà làm rõ về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.