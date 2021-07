Chủ tịch Quốc hội: “Tích cực giám sát tối cao của Quốc hội“

Sau 9 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Chiều 28/7, Quốc hội khóa XV đã bế mạc kỳ họp thứ nhất.

Tại phiên bế mạc, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV với đa số phiếu tán thành.

Quốc hội khóa XV bế mạc kỳ họp thứ nhất.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV là kỳ họp có nhiều nội dung rất quan trọng, diễn ra trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, bùng phát mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam và có nguy cơ lan rộng. Các cơ quan chức năng, lực lượng tuyến đầu và cả hệ thống chính trị đang căng mình tập trung thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng, đời sống của Nhân dân.

Trước tình hình đó, Quốc hội đã thống nhất cao quyết nghị rút ngắn thời gian kỳ họp 8 ngày so với dự kiến và chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh chương trình, thảo luận và bổ sung vào Nghị quyết chung của kỳ họp những biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 nhằm tạo cơ sở pháp lý, tăng tính chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các địa phương, kịp thời đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch, kể cả khi tình huống dịch bệnh phức tạp hơn có thể phát sinh trong thời gian tới.

"Điều đó cho thấy, Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã lắng nghe hơi thở của cuộc sống, bám sát yêu cầu thực tiễn, hành động nhanh nhạy, kịp thời, chia sẻ, sát cánh, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị, Chính phủ và các cơ quan hữu quan vì mục tiêu trước hết và trên hết là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của Nhân dân" - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tại kỳ họp này, Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và khát khao cống hiến, tận dụng tối đa thời gian, làm việc ngoài giờ và làm thêm các ngày nghỉ, đổi mới, sáng tạo, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, xác đáng để Quốc hội xem xét, thông qua và ban hành 29 Nghị quyết, trong đó có 17 Nghị quyết về tổ chức và nhân sự, 11 Nghị quyết chuyên đề, 1 Nghị quyết chung về kỳ họp, vừa kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, vừa quyết định những vấn đề quan trọng có tính chiến lược, dài hạn, góp phần làm nên một kỳ họp thành công trên nhiều phương diện, được Nhân dân và cử tri ghi nhận, đồng tình, đánh giá cao.

Tại kỳ họp này, ngoài việc nghe báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng là xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Với sự thống nhất và tín nhiệm rất cao, Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch, các ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm sâu sắc việc triển khai thực hiện các chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong nhiệm kỳ khóa XIV, Quốc hội yêu cầu các cơ quan tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải chủ động, đề cao trách nhiệm hơn nữa trong việc chuẩn bị các dự thảo, dự án, báo cáo trình Quốc hội bảo đảm chất lượng, tiến độ; đặc biệt, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ nghiêm quy trình lập pháp ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ, xác định trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân đối với từng dự án luật sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Quốc hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022, Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

"Đề nghị các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, căn cứ các Nghị quyết nêu trên để chủ động xây dựng, phối hợp với Hội đồng nhân dân và các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của mình, chú trọng tính hiệu quả, đề xuất những kiến nghị, giải pháp thiết thực, tạo cho được những chuyển biến rõ rệt, tích cực trong lĩnh vực giám sát tối cao của Quốc hội"- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Quốc hội đã dành nhiều thời gian xem xét, quyết định hệ thống các kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021-2025: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch tài chính quốc gia, vay, trả nợ công; Kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đồng thời, xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Việc xem xét, quyết định tổng thể các kế hoạch, chương trình trung hạn 5 năm ngay trong kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ là nỗ lực rất lớn của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan; có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, tạo điều kiện để Chính phủ, các cơ quan, các ngành, các cấp, các địa phương sớm chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội cũng như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

"Quốc hội yêu cầu ngay sau kỳ họp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan trong bộ máy nhà nước khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra, gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu"- Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Vương Đình Huệ kêu gọi đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước, các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, đồng hành, tin tưởng, ủng hộ, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung thời gian, nguồn lực và công sức để kiểm soát bằng được dịch bệnh COVID-19 , bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn của Nhân dân; trật tự, an ninh và an toàn xã hội.

