Chân dung lãnh đạo bộ máy Chính phủ sau khi kiện toàn

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngày sinh: 10/12/1958. Quê quán: Thanh Hoá. Trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ngày sinh: 3/2/1963

Quê quán: Hải Dương. Trình độ: Tiến sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Ngày sinh: 20/10/1962. Quê quán: Hải Phòng. Trình độ: Cử nhân Kinh tế. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Ngày sinh: 10/12/1964. Quê quán: Bạc Liêu. Trình độ: Thạc sĩ Kế toán kiểm toán Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ngày sinh: 26/3/1959. Quê quán: Nam Định. Trình độ: Thạc sĩ Luật pháp và Ngoại giao. Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phan Văn Giang. Ngày sinh: 14/10/1960. Quê quán: Nam Định. Trình độ: Cử nhân Quân sự. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ngày sinh: 10/7/1957. Quê quán: Hưng Yên. Trình độ: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ngày sinh: 16/10/1962. Quê quán: Hà Nội. Trình độ: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ngày sinh: 21/1/1964 Quê quán: Nghệ An. Trình độ: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Ngày sinh: 23/9/1963 Quê quán: Thanh Hóa. Trình độ: Tiến sĩ Luật Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng. Ngày sinh: 5/8/1960

Quê quán: Hà Tĩnh. Trình độ: Tiến sĩ Kinh tế Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Ngày sinh: 1/11/1963

Quê quán: Nghệ An. Trình độ: Tiến sĩ Kinh tế Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Ngày sinh: 16/3/1965 Quê quán: Thái Bình. Trình độ: Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Kinh tế Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan. Ngày sinh: 19/1/1961. Quê quán: Đồng Tháp. Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế, Kiến trúc sư Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể. Ngày sinh: 27/11/1966

Quê quán: Đồng Tháp. Trình độ: Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật giao thông Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiĐào Ngọc Dung Ngày sinh: 6/6/1962. Quê quán: Hà Nam. Trình độ: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt Ngày sinh: 26/8/1962. Quê quán: Bến Tre. Trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (Ngày sinh: 24/7/1962). Quê quán: Bắc Ninh. Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Viễn thông vô tuyến Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ngày sinh: 3/9/1966 Quê quán: Nam Định

Trình độ: Giáo sư y học Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn Ngày sinh: 18/11/1966

Quê quán: Hải Phòng. Trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Văn học Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

Ngày sinh: 19/4/1963

Quê quán: Hà Tĩnh. Trình độ: Tiến sĩ Tổ chức, Khai thác khoáng sản Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị Ngày sinh: 12/8/1976

Quê quán: Cà Mau. Trình độ: Tiến sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng Ngày sinh: 20/4/1961

Quê quán: Quảng Trị. Trình độ: Thạc sĩ Triết học Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng

Ngày sinh: 27/3/1968

Quê quán: TP Hà Nội. Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế phát triển. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn Ngày sinh: 1/12/1961

Quê quán: Nam Định. Trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế xây dựng Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Ngày sinh: 2/1/1963

Quê quán: Nam Định. Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Ngày sinh: 22/6/1973

Quê quán: Lào Cai. Trình độ: Thạc sĩ Khoa học nông nghiệp

