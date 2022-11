Chủ tịch Hải Phòng đối thoại với người dân mua trái phiếu liên quan SCB

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cảm ơn nhân dân đã chấp hành tốt nội quy tiếp công dân, kịp thời phản ánh các ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp và làm việc với công dân.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tại buổi làm việc với khoảng 200 hộ dân. Đây là vụ việc phức tạp, có mối quan hệ dân sự, doanh nghiệp phát hành trái phiếu ủy quyền cho công ty chứng khoán để phát hành trái phiếu, Ngân hàng SCB là đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp và công ty chứng khoán phát hành trái phiếu doanh nghiệp . Các hộ dân đã ký kết hợp đồng với công ty chứng khoán và doanh nghiệp (không ký kết trực tiếp với Ngân hàng SCB). Người trực tiếp giải quyết quyền lợi cho các hộ dân đã ký hợp đồng là doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Ngân hàng SCB và công ty chứng khoán có liên quan và chỉ có trách nhiệm một phần khi giải quyết các kiến nghị của công dân.



Hiện nay trong các doanh nghiệp phát hành trái phiếu có Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông. Bộ Công an đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông, do đó Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông đang bị phong tỏa tài khoản và tài sản nên tại thời điểm này chưa thể có kinh phí để hoàn trả các hộ dân.

Người dân phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Để giải quyết dứt điểm các kiến nghị của các hộ dân cần phải có thời gian để Bộ Công an điều tra, xử lý vụ án, thu hồi tiền, phát mại tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông để hoàn trả cho nhân dân.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Chủ tịch UBND thành phố có trách nhiệm và sẽ nỗ lực khi báo cáo Chính phủ, làm việc với Bộ Công an, công ty chứng khoán và Ngân hàng SCB để có phương án sớm nhất đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Trước tình hình trên, Chủ tịch thành phố Hải Phòng đề nghị các hộ dân có liên quan hết sức bình tĩnh, không tập trung đông người, đặc biệt không tụ tập đông người tại các trụ sở, điểm giao dịch của Ngân hàng SCB. Không sử dụng băng rôn, biểu ngữ làm xấu hình ảnh của thành phố, không gây rối, tạo các sự kiện làm mất an ninh trật tự.

Nhiều người dân đã mang theo băng rôn, khẩu ngữ tập trung trước cửa một số chi nhánh của SCB tại Hải Phòng để đòi “trả lại tiền cho dân…”. Ảnh: CTV

Yêu cầu Chi nhánh SCB Hải Phòng và Chi nhánh SCB Hồng Bàng tổng hợp và báo cáo đầy đủ tình hình vụ việc về Hội sở chính và UBND thành phố, đề nghị Hội sở chính sớm có Văn bản trả lời các kiến nghị của công dân. Phối hợp với Công an thành phố để đảm bảo an ninh trật tự.

Giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Phòng tổng hợp tình hình, dự thảo Văn bản của UBND thành phố gửi Chính phủ, Bộ Công an, trong đó đề xuất Chính phủ, Bộ Công an chỉ đạo và sớm có phương án đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Giao Công an thành phố: Tiếp nhận các tài liệu, chứng cứ mà nhân dân cung cấp, gửi Bộ Công an để xử lý nhanh vụ án. Tăng cường công tác nắm tình hình, xử lý nghiêm khắc các đối tượng cầm đầu lợi dụng vụ việc tổ chức hội họp đông người, gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, theo phản ánh, nhiều người dân đã mang theo băng rôn, khẩu ngữ tập trung trước cửa một số chi nhánh của SCB tại Hải Phòng để đòi “trả lại tiền cho dân…”.