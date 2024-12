Bắt kẻ dùng dao đe dọa cướp tài sản của tài xế xe ôm

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tạm giữ đối tượng Trần Đình Minh (SN 2005, ở phường Ninh Nhất, TP Ninh Bình, Ninh Bình) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. Trước đó, chiều 19/12/2024, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Mạnh D. (SN 2005, ở Bắc Phú, Sóc Sơn, Hà Nội) về việc bị một thanh niên dùng dao đe dọa cướp điện thoại, xe máy và tiền mặt của anh D.

Đối tượng Trần Đình Minh tại cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã huy động lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức rà soát, truy bắt đối tượng, chỉ sau gần 2 giờ đã bắt giữ được đối tượng Trần Đình Minh. Tại cơ quan Công an, Minh khai nhận do không có tiền để trả tiền thuê trọ nên nảy sinh ý định tìm kiếm các lái xe công nghệ để cướp tài sản.

Khoảng 14h50’ ngày 19/12/2024, Minh đã chuẩn bị 01 chiếc dao bấm dài khoảng 20cm mang theo đi đến khu vực Nghĩa trang Đức Diễn, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm. Tại đây, Minh sử dụng điện thoại đặt xe chở khách qua ứng dụng Bee để đến địa chỉ: số 29 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cùng thời điểm, anh Nguyễn Mạnh D. xác nhận đón Minh qua ứng dụng Bee.

Đến khoảng 15h40’ cùng ngày, anh D. điều khiển xe máy đến khu vực Nghĩa trang Đức Diễn, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Minh đã đợi sẵn và ngồi lên xe bảo anh D. đợi đón bạn. Ngay khi ngồi lên xe, Minh dùng dao gấp đe dọa anh D. cướp tài sản gồm 1 xe máy, 1 điện thoại Samsung, khoảng 20.000 tiền mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện vụ dùng dao đe dọa cướp tài sản của tài xế xe ôm đang tiếp tục được làm rõ.