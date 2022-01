Chủ tịch Alibaba chiếm đoạt tiền của hơn 4.300 bị hại thế nào?

Trước đó, tháng 9 và tháng 10/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Lực còn bị khởi tố về tội Rửa tiền.

Tháng 3/2020, Công an TP HCM khởi tố thêm 14 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 11 người bị bắt tạm giam là giám đốc và tổng giám đốc các công ty con của Công ty địa ốc Alibaba. Một người liên quan là vợ của Luyện (được cho tại ngoại). Đến tháng 10/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam thêm 6 bị can khác liên quan sai phạm tại Tập đoàn địa ốc Alibaba.