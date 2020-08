Hàng chục quả bóng xích khổng lồ sân Mỹ Đình giờ ra sao?

Trước đó, tối ngày 5/12/2018, nhiều người di chuyển qua sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ thấy xe cẩu tiền hành di chuyển những quả bóng xích được làm bằng đá đặt trước sân vận động. Ban quản lý SVĐ Quốc gia Mỹ Đình trao đổi với báo chí việc di chuyển 40 quả bóng xích ở sân vận động Mỹ Đình tối ngày 5/12/2020 là do yêu cầu từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Ghi nhận của PV Kiến Thức vào sáng ngày 20/8/2020, sau khi được chi chuyển khỏi trước sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, những quả bóng xích được tập kết tại một góc vườn đằng sau sân vận Quốc gia Mỹ Đình. Cũng theo quan sát của PV, tại nơi đây chỉ còn có 10 quả nhỏ, do thời gian, thời tiết nên 1 quả đã bị tách làm 2 mảnh. Một người dân thường xuyên tập thể dục ở nơi này cho biết: "Họ cứ để đấy nếu ai thích lấy thì cứ việc lấy mà mang về làm cảnh ở trong vườn. Cháu lấy à? Lấy đi". Những quả bón này được chèn đá ở dưới để cho không bị lăn ra ngoài. Nhiều người cho rằng việc di chuyển những quả bóng xích này mang lại sự may mắn cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, theo lý giải của các chuyên gia thì bóng đá Việt Nam đang có sự thăng tiến thực sự không phải đến từ việc di chuyển những quả cầu đá tại sân Mỹ Đình mà đó chính là việc bóng đá Việt Nam kết duyên được với HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo và việc đào tạo cấp độ trẻ được thực hiện tốt. Một quả bóng bị vỡ làm đôi. Sau 2 năm bị di dời ra phía sau sân Mỹ Đình, các quả bóng vẫn yên vị tại đây. Nhiều ý kiến cho rằng VFF nên tặng những quả bóng này cho các công viên để trang trí. Những trái bóng bị vứt bỏ rất hoang phí. >>> Xem thêm video: Di chuyển 40 quả bóng xích ở sân Mỹ Đình để phá "dớp". Nguồn: VTC 9.

