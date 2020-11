Chủ quán bánh xèo tra tấn nhân viên: Đã từng bỏ trốn nhưng không thành

Ngày 23/11, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra lệnh tạm giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986, trú tại Quảng Ngãi là chủ quán bánh xèo ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) để tiếp tục làm rõ hành vi bạo hành người dưới 16 tuổi. Theo lời khai ban đầu của chủ quán bánh xèo, một trong những lý do chị ta tra tấn, đánh đập 2 nhân viên là do ăn vụng, do nhân viên lấy trộm tiền.

Sự việc xảy ra tại quán bánh xèo vẫn được người dân tại nơi đây bàn tán xôn xao. Theo thông tin những người dân sinh sống gần đây cung cấp, bà Ánh T. cùng chồng là Nguyễn Thanh V. thuê địa điểm để kinh doanh ăn uống tại xã Yên Trung đã được nhiều năm nay. Qua đánh giá của những người hàng xóm, vợ chồng bà T. là người sống khép kín, ít giao lưu với người dân xung quanh. Quán bánh xèo của gia đình bà T. khá nổi tiếng và rất đông khách.

Quán bánh xèo nơi xảy ra vụ việc. Một người bán mía gần khu vực quán bánh xèo cho biết, khoảng cuối tháng 10/2020, khi phát hiện trên người một nhân viên làm việc tại quán xuất hiện nhiều vết thương ở vùng ngực, cổ, tay, người này có gặng hỏi nhưng chỉ nhận được những cái cười trừ của người nhân viên. Người này nói: "Trước đó, thỉnh hoảng 2 cậu nhân viên này có ra ngoài nhưng tôi không thấy xuất hiện vết thương này. Có hôm, một nhân viên đã nhảy lên xe ôm bỏ chạy khỏi quán lúc đêm tối. Tuy nhiên, nam nhân viên này chỉ đi 2-3 hôm sau đó lại trở về làm tại quán. Theo tôi, mặc dù có sai lầm trong công việc như nào nhưng việc hành hạ người khác như thế là không được". Hình ảnh bên trong quán. Một người dân tại nơi đây cũng cho biết: "Bà chủ quán rất khó tính, thường hay nói những lời không hay với thực khách nhưng không hiểu sao quán lại có rất đông người tới lui". Để thuận tiện trong công việc kinh doanh của quán, bà T. thuê 2 nhân viên là Trương Quang D. (SN 2005) và Võ Văn Đ. (SN 1999) cùng trú tại tỉnh Quảng Ngãi. Đ. và D. có nhiệm vụ chính là chạy bàn, dọn dẹp quán, phụ giúp ông bà chủ. Cả 2 nhân viên này ăn ở, sinh hoạt ngay tại quán. Cũng theo người dân, mỗi khi phục vụ chậm hay có điều gì làm sai, Đ. và D. thường bị chủ quán la mắng thậm tệ. Hai nhân viên này cũng ít khi giao lưu với người dân. Nếu được hỏi chuyện gì đó họ cũng chỉ cười chứ không nói gì. Hiện vụ chủ quán bánh xèo tra tấn nhân viên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.