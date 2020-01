Chủ đầm rươi bị sát hại ở Hải Phòng: Kẻ thủ ác cờ bạc nợ nần nên giết người cướp tài sản

Thông tin mới nhất vụ chủ đầm rươi bị sát hại tại Hải Phòng, sang ngày 13/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, vào khoảng 23h tối ngày 12/1, lực lượng Công an thành phố phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Chung (SN 1986, ở thôn Quán Trang, xã Bát Trang, huyện An Lão, TP Hải Phòng). Chung là đối tượng đã gây ra vụ sát hại chủ đầm rươi Lê Văn Thăm, ở thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng, huyện An Lão.



Trước đó, vào khoảng 6h10 ngày 29/12/2019, một người dân ở thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng, sang nhà ông Thăm, phát hiện nạn nhân nằm chết bất thường, thi thể có nhiều thương tích, xung quanh có nhiều vết máu.

Đối tượng Chung (ảnh nhỏ) kẻ sát hại chủ đầm rươi và khu vực xảy ra vụ việc.

Nạn nhân Lê Văn Thăm quê ở xã Quang Hưng nhưng gia đình đang sinh sống tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng. Gần 10 năm nay, ông Thăm mua khu đầm rươi rộng hơn 10ha, ở thôn Câu Thượng để tăng gia sản xuất. Khu đầm rươi của ông Thăm nằm biệt lập ngoài đê, cách khu dân cư 500m, ít người qua lại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc CATP Hải Phòng đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành điều tra vụ việc. Qua 14 ngày đêm, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát hàng nghìn đối tượng, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, lực lượng điều tra đã có cơ sở bắt giữ Nguyễn Thành Chung.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Chung khai nhận do ham mê cờ bạc, nợ nần nhiều nên sát hại ông Thăm để cướp tài sản.

Hiện vụ chủ đầm rươi bị sát hại ở Hải Phòng đang được điều tra làm rõ.