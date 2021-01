Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu của học sinh tại Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức thăm hỏi, trợ giúp những trường hợp khó khăn, gia đình chính sách để mọi người được đón Tết lành mạnh, an toàn.

Tính ra so với năm ngoái, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục được nghỉ nhiều hơn một ngày. So với TP HCM, số ngày nghỉ của học sinh Hà Nội ít hơn 2 ngày.

Tết Tân Sửu năm nay, hơn 2 triệu học sinh Hà Nội sẽ nghỉ Tết tổng là 9 ngày.

Trước đó ngày 26/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt phương án nghỉ 5 ngày Tết theo quy định và hai ngày nghỉ bù, từ 10/2 đến 16/2. Ngày 17/2, tức mùng 6 Tết.

