Chồng sát hại vợ trong nhà nghỉ, điện người thân đón con về

Trưa ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã phối hợp với Công an TP Long An và các đơn vị liên quan khám nghiệm xong hiện trường vụ việc hai vợ chồng tử vong trong nhà nghỉ T.T (đường Nguyễn Thái Bình, phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An).



Hai người tử vong trong vụ việc trên là anh V.D.H. (SN 1979, trú tại huyện Châu Thành, Long An) và chị B.N.H.Q (SN 1982), vợ của H. Người duy nhất còn sống trong vụ việc trên là bé gái 5 tuổi con của hai vợ chồng anh H., chị Q.

Hiện trường bên ngoài được lực lượng công an bảo vệ.

Thông tin ban đầu vụ việc, vào chiều 24/11, hai vợ chồng anh H. cùng con 5 tuổi đến thuê phòng trong nhà nghỉ T.T để lưu trú. Khoảng 1h ngày 25/11, nhân viên của nhà nghỉ nghe tiếng cãi nhau của 2 vợ chồng kèm theo tiếng va chạm mạnh trong phòng. Do cho rằng hai vợ chồng mâu thuẫn và đã giải quyết ổn thỏa nên nhân viên nhà nghỉ đi ngủ, không kiểm tra.

Đến sáng 25/11, khi kiểm tra phòng, nhân viên nhà nghỉ phát hiện chị Q. tử vong trên giường với nhiều vết thương, cạnh đó, anh H. tử vong dưới sàn nhà. Cháu bé 5 tuổi trong phòng trong tình trạng hoảng sợ.

Người nhà anh H. cho biết, sáng sớm cùng ngày họ nhận điện thoại của anh H. cho biết vừa sát hại vợ và nhờ đến đưa con về nuôi dưỡng. Đồng thời cho biết, hai vợ chồng anh H. đã ly thân từ lâu và cả 2 đều có cuộc sống riêng.

Nhận được tin báo, Công an TP Tân An đã tiến hành phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng, khám nghiệm tử thi và xác minh, điều tra vụ việc.

Hiện cháu bé 5 tuổi, đã được người thân trong gia đình đến nhận và sức khỏe vẫn bình thường.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Long An tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân.

