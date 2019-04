Cho học sinh vay lãi suất cao gấp 9-18 lần rồi đánh đập ép người nhà trả tiền

Lê Xuân Hải (trái) Nguyễn Cảnh Quang (phải) tại CQĐT.

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Xuân Hải (SN 1992) và Nguyễn Cảnh Quảng (SN 1997), cùng trú tại xã Xuân Thành, Yên Thành để điều tra về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Ngoài ra, Lê Xuân Hải còn bị điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo thông tin ban đầu, vì không có tiền tổ chức sinh nhật với bạn, ngày 13/1/2019, N.Đ.A (SN 2002, trường THPT trên địa bàn) thông qua bạn bè giới thiệu đã vay số tiền 5 triệu đồng của Lê Xuân Hải với thỏa thuận mức lãi suất 10 ngàn đồng/1 triệu/1 ngày, thời hạn vay 1 tháng.

Sinh nhật tổ chức xong, đến hạn trả tiền nhưng Đ.A không có tiền để trả cho Hải như đã hẹn, sau đó xin khất thêm một thời gian. Tuy nhiên, hết thời gian khất vẫn không thanh toán được tiền nên ngày 26/3, Lê Xuân Hải gọi điện cho Nguyễn Cảnh Quảng đến trường đưa N.Đ.A về nhà Hải. Tại đây, Hải và Quảng đe dọa, đánh vào mặt khiến Đ.A bị thương tích để ép Đ.A trả tiền.

Sau đó, Hải và Quảng đưa Đ.A đi ra khu vực vắng, tiếp tục đe dọa, ép nam sinh gọi điện về nhà thông báo số tiền gốc lãi phải trả là 7 triệu đồng, bắt người thân mang tiền đến. Nghe điện thoại xong, mẹ nam sinh này hứa chiều hôm sau sẽ xoay tiền để trả cho Hải vì hiện tại chưa có tiền, nhóm này đã để Đ.A về nhà. Gia đình đã trình báo sự việc lên Công an huyện Yên Thành, hai đối tượng Lê Xuân Hải và Nguyễn Cảnh Quảng bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo khai nhận ban đầu, từ đầu năm 2019 Lê Xuân Hải hoạt động cho vay nặng lãi, ngoài những người có nhu cầu thì một số học sinh trường THPT, trường nghề trên địa bàn thích ăn chơi đua đòi là “con mồi” mà nhóm nhắm đến. Bằng các chiêu thức giới thiệu, dụ dỗ, Hải đã cho các con nợ vay tiền với lãi suất từ 5 ngàn - 10 ngàn đồng/ 1 triệu /ngày.