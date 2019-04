Tiết lộ bức thư và kỷ niệm ấn tượng về Đại tướng Lê Đức Anh

Đại tướng Lê Đức Anh và bức thư khiến ông Vũ Mão rất xúc động

Hồi sinh, phát triển nước bạn Campuchia có vai trò quan trọng của Tư lệnh Lê Đức Anh

“Khi đồng chí Lê Đức Anh là Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, tôi là Bí thư Thứ nhất của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Thời kỳ đó, quân đội ta giúp nước bạn và các chiến sỹ đều trẻ tuổi nên tôi thường xuyên sang thăm, động viên, cũng như góp sức để giải quyết những khó khăn để các chiến sỹ bộ đội phấn khởi, có tinh thần vui, thoải mái, lạc quan, yêu đời dù trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.

Khi sang Campuchia, tôi thường gặp Tư lệnh Lê Đức Anh để nghe đánh giá về thanh niên của ta ở trên đất bạn làm nghĩa vụ quốc tế đã sống, chiến đấu, hi sinh như thế nào”, ông Vũ Mão hồi tưởng.

Bên cạnh quân tình nguyện chiến đấu, thời gian đó, theo ông Mão, chúng ta thường có các đoàn chuyên gia của một số ngành, lĩnh vực sang giúp nước bạn xây dựng nhân lực, bộ máy chính quyền, quản ý Nhà nước, xây dựng các đoàn thể.

Trong đó, việc xây dựng các đoàn thể rất quan trọng, nên Trung ương Đoàn có cử đoàn thanh niên sang giúp xây dựng Hội Thanh niên cứu nước Campuchia và Đoàn Thanh niên Campuchia.

Qua những lần tiếp xúc, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chia sẻ, bản thân ông cảm nhận Đại tướng Lê Đức Anh là nhà lãnh đạo rất quan tâm, rất có trách nhiệm để giúp các chiến sỹ tình nguyện của ta trên nước bạn làm tốt nhiệm vụ.

"Thời gian đó, Tư lệnh Lê Đức Anh rất bận công việc nên đêm mới dành được thời gian làm việc với chúng tôi, có những hôm làm việc đến khuya, ăn uống chẳng có gì nhưng Tư lệnh rất tận tình, sâu sắc. Tôi thấy, Tư lệnh rất mộc mạc, giản dị, tâm huyết, tận tâm, chân thành, tác phong không quan cách mà gần gũi, thân tình với mọi người”, ông Mão kể.

Nguyên Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn cho hay, trong ấn tượng chung của ông về những thắng lợi, hồi sinh, phát triển của nước bạn Campuchia có vai trò quan trọng của người lãnh đạo quân tình nguyện Việt Nam lúc đó là Tư lệnh Lê Đức Anh.

Đưa ra sáng kiến xây dựng pháp lệnh vinh danh “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

Kỷ niệm ấn tượng thứ 2 là khi Đại tướng Lê Đức Anh được bầu làm Chủ tịch nước, còn ông Vũ Mão là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão

Thời điểm đó, Văn phòng Chủ tịch nước thì vừa được tách ra khỏi Văn phòng Quốc hội nên gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi làm việc với Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông có gặp gỡ báo cáo Chủ tịch nước Lê Đức Anh về các vấn đề có liên quan.

“Khi gặp Chủ tịch nước Lê Đức Anh, tôi nói “có việc gì thì đồng chí cứ chỉ đạo”. Khi đó, đồng chí Lê Đức Anh rất chân thành, tận tình, nói rõ những khó khăn của Văn phòng Chủ tịch nước và đề nghị tôi giúp để anh em ổn định làm việc tốt, phát huy ngay theo chức năng của mình”, ông Vũ Mão nhớ lại.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định, những đóng góp của Đại tướng Lê Đức Anh trong nhiệm kỳ làm Chủ tịch nước rất to lớn.

Ông ấn tượng nhất về việc Đại tướng là người thúc đẩy, đưa ra sáng kiến việc ra một pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

“Là tướng lĩnh, trưởng thành từ một chiến sỹ đi lên nên Đại tướng rất thông hiểu, biết rõ sự hi sinh to lớn của cả dân tộc, đất nước, đặc biệt là các bà mẹ. Do đó, ông đã góp công, góp sức, đầu tư rất lớn để đề xuất xây dựng pháp lệnh. Tất nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua pháp lệnh, sau đó chính Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã ký ban hành văn bản đó.

Những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng đầu tiên chính Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã tiếp ngay tại phủ Chủ tịch, rất cảm động. Điều đó nói lên tư tưởng uống nước nhớ nguồn trong con người Đại tướng”, ông Vũ Mão nói.

Vị Đại tướng chu đáo, chân thành và thẳng thắn

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội còn nhắc đến một kỷ niệm sâu đậm giữa ông với Đại tướng Lê Đức Anh, thông qua một bài thơ và một bức thư hồi đáp.

Bức thư hồi đáp của nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh

Ông Mão kể, vào năm 2000, khi Đại tướng Lê Đức Anh tròn 80 tuổi, ông có tặng Đại tướng một bài thơ có 8 khổ nói lên đóng góp của vị tướng này với đất nước, cách mạng và sự hy sinh "nằm gai nếm mật, tinh thần đồng đội rất cao".

“Ít ngày sau, rất bất ngờ, tôi nhận được thư trả lời của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Bức thư viết: Thân gửi đồng chí Vũ Mão. Tôi đã nhận được bài thơ của đồng chí mừng 80 tuổi đời, lời thơ thân thiết và chân tình, tôi rất cảm ơn và giữ mãi làm kỷ niệm. Chúc đồng chí và gia đình vui khỏe, hạnh phúc", ông Mão chia sẻ, “khi nhận được thư, tôi rất xúc động”

Theo ông Mão, đây không phải lần đầu tiên ông có bài thơ, bài viết ca ngợi người này, người khác, nhưng không ngờ, Đại tướng Lê Đức Anh lại viết thư hồi đáp, cám ơn.

“Đây là hành vi văn hóa mà tôi cho là rất đẹp”, ông Mão nhận định và bày tỏ, “trước đó và cho đến nay tôi thường có trao đổi về công việc, đề xuất, kiến nghị việc này, việc khác với các cán bộ có trách nhiệm, nhưng nhận lại sự phản hồi rất ít. Tuy nhiên, Đại tướng Lê Đức Anh lại viết hẳn thư tay để gửi cho tôi. Qua đó, có thể thấy Đại tướng Lê Đức Anh là người rất chu đáo".

Ông còn cho rằng, nếu nhiều cán bộ lãnh đạo có trách nhiệm cũng mang trong mình tinh thần như của Đại tướng Lê Đức Anh sẽ tốt cho nhân dân.

Một ấn tượng sâu sắc khác được ông Vũ Mão nhắc đến về nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, đó là sinh thời, dù đã nghỉ hưu nhưng Đại tướng vẫn rất quan tâm đến tình hình đất nước và thường xuyên có những góp ý chân thành, thẳng thắn.

Theo ông Mão, việc Đại tướng Lê Đức Anh lên tiếng trong vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng (Hải Phòng) hồi năm 2012 mà báo chí đăng tải đã cho thấy rõ sự tâm huyết, lo nghĩ, đóng góp cho đất nước của ông dù đã về nghỉ. Điều đó rất cần thiết và là bài học đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thể hiện rõ trách nhiệm với nhân dân, đất nước.