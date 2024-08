Cho đi nhờ xe, thiếu nữ 16 tuổi bị cháu họ xâm hại

Ngày 15/8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tòng Văn Cường (SN 2004) về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trước đó, hồi 1h30 ngày 15/8, Trực ban hình sự, Công an huyện Tân Uyên tiếp nhận một công dân đưa cô gái trẻ đến trình báo trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, trên cổ và cánh tay có nhiều dấu vềt bầm tím, trầy xước, quần áo xộc xệch lấm bẩn... Sau khi được cán bộ Trực ban động viên, thì người này đã trấn tĩnh, trình bày tên là Tòng T C, (SN 2008, có HKTT tại xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên) và tố giác tội phạm với nội dung:

Đối tượng Tòng Văn Cường tại cơ quan Công an.

Vào khoảng 23h ngày 14/8/2024 cháu C. cùng với một số người bạn đi ăn đêm tại thị trấn Tân Uyên, sau khi ăn xong thì có Tòng Văn Cường - là cháu họ xa ở cùng bản nhờ C. cho đi về nhà. Trên đường đi về qua khu vực nghĩa trang, lợi dụng đêm khuya vắng, không có người qua lại, Cường đã dùng vũ lực đe dọa, khống chế, ép cháu C. đi vào bãi đất trống dở trò đồi bại.

Sau đó, lợi dụng đối tượng sơ hở, cháu C. đã bỏ chạy về nhà rồi được người thân đưa ngay đến Cơ quan Công an để trình báo. Đáng lưu ý, đến thời điểm hiện tại cháu C chưa đủ 16 tuổi. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận thấy vụ việc dấu hiệu của tội phạm rất nghiêm trọng, Lãnh đạo Công an huyện Tân Uyên đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp Cơ quan y tế khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng.

Đến 6h30 cùng ngày, tổ trinh sát hình sự đã phát hiện, bắt giữ được Cường khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà người quen tại bản Nà Ban, xã Thân Thuộc.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu đối tượng tỏ ra quanh co, ngoan cố chối tội, tuy nhiên với những tài liệu chứng cứ thu thập được, đối tượng buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.