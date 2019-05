Chiêu thức giấu hơn nửa tấn ma túy của ông trùm Đài Loan để xuất ngoại

Chân dung ông trùm ma tuý người Đài Loan, Liu Ming Yang Được biết, chuyên án 719ĐL có sự phối hợp của nhiều đơn vị như: Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 - Bộ tư lệnh CSCĐ, các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Cục Hải quan TP.HCM, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương và Công an nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý giữ vai trò chủ công, có sự chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Hải quan - Bộ Công thương.

Theo thông tin điều tra, chiều 11/5 lực lượng phối hợp đã ập vào kho hàng trên đường Liên ấp 2- 3- 4 thuộc ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, phát hiện Jhu Minh Jyun (SN 1987, quốc tịch Đài Loan, lưu trú Q.Bình Tân), thu giữ hơn 500kg Ketamine, 1 xe ô tô hiệu Innova, 4 máy ép bao bì chân không… cùng nhiều hoá chất màu nâu, 2 valy vải.

Công an thống kê lương ma tuý khủng

Cùng thời điểm, nhiều tổ công tác khác đã bắt thêm 3 đối tượng gồm: Liu Ming Yang (SN 1985, quốc tịch Đài Loan), Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1983, quốc tịch Đài Loan, lưu trú Q.Tân Phú) và Tô Gia Vỹ (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc, lưu trú Q.5). Trong đó, Liu Ming Yang là đối tượng có vai trò cầm đầu, bị bắt khi lưu trú tại 1 khách sạn trên đường Cộng Hoà, Q.Tân Bình.



Còn Vân là bạn gái chung sống, giúp sức cho ộng trùm Liu Ming Yang. Vỹ là thông dịch viên cũng tham gia tích cực trong đường dây ma tuý 'khủng' này.

Kết quả điều tra sơ bộ của Công an cho hay, Liu Ming Yang đã chỉ đạo đàn em là Jhu Minh Jyun (nhập cảnh vào Việt Nam khoảng 2 tháng trước) thuê nhà kho tại đường Gò Xoài, P.Bình Hưng Hoà A, Q.Bình Tân. Sau đó, Jhu Minh Jyun nhận 4 máy ép bao bì chân không qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, mang về cất giấu tại kho hàng trên.

“Thủ đoạn của các đối tượng là dùng máy cắt 'xẻ thịt' 4 máy ép bao bì nói trên, sau đó nhét ma tuý vào bên trong, hàn kín lại và xuất khẩu sang nước thứ 3 để tiêu thụ”, lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma tuý cho hay.

Nửa tấn ma tuý sẽ được cất giấu tinh vi trong 4 máy ép bao bì, dự kiến xuất khẩu đi nước ngoài

Tuy nhiên, giai đoạn gần đây, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) và Công an TP.HCM đánh mạnh, triệt phá các đường dây ma tuý 'khủng' xây dựng đại bản doanh ở Q.Bình Tân. Do đó, Liu Ming Yang chỉ đạo đàn em chuyển kho hàng về nơi khác, là đường Liên ấp 2 - 3 - 4 thuộc ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.