Công an TP.HCM chỉ ra thủ đoạn của các đối tượng đường dây ma túy lớn

Ngày 21/4, Công an TP.HCM cho biết, qua kết quả khám phá các vụ án vận chuyển ma túy lớn thời gian gần đây, Công an Thành phố đã xác định và rút ra đặc điểm về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đường dây ma túy.

Cụ thể về tuyến, các đối tượng lợi dụng địa bàn Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng để trung chuyển ma túy đi các nước, chủ yếu thông qua xuất nhập hàng hóa từ Lào, Thái Lan, Campuchia vào Việt Nam, sau đó chuyển sang vận chuyển đường biển đi các nước.

Tang vật ma túy bị lực lượng công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ ngày 19/4 vừa qua. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử CA TPHCM/TTXVN phát) Hàng hóa chúng thường dùng để ngụy trang là đóng gói bao bì các loại trà, càphê, hạt nhựa, block linh kiện điện tử, bỏ vào loa thùng…

Về đối tượng, Công an phát hiện chủ yếu là người gốc Hoa, mang hộ chiếu Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Malaysia... thường chỉ nhập cảnh vào Việt Nam vài ba lần để thăm dò, thực hiện vận chuyển và thuê những người Việt Nam để vận chuyển hoặc chỉ đường. Những người này thường không biết hàng hóa có ma túy.

Về địa điểm cất giấu, chúng thường thuê các nhà xưởng ngắn hạn từ 1-3 tháng, có thể chúng lựa chọn nơi kín đáo hoặc sau khi thuê tiến hành che chắn cho kín.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chú ý những đặc điểm trên và đề nghị người dân, nhất là người có kho bãi, nhà xưởng cho thuê, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, xuất nhập khẩu, logicstic, công nhân lao động trong khu vực này nâng cao cảnh giác, phát hiện, giúp lực lượng Công an ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Khi phát hiện những dấu hiệu như trên phải báo ngay cho lực lượng Công an nơi gần nhất hoặc công an quận, huyện, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Công an TP.HCM. Đáng lưu ý, Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên tự tiêu hủy tang vật nghi ma túy mà không báo Công an.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, liên tiếp trong tháng Ba vừa qua và tháng Tư này, Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá nhiều đường dây buôn bán ma túy số lượng cực lớn , từ 300kg đến 1,1 tấn ma túy tổng hợp, bọc trong những túi trà và giấu vào các hàng hóa khác như hộp đựng hạt nhựa PP, loa thùng kéo...

Hiện Công an đã khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc, Việt Nam và đang mở rộng điều tra những vụ án trên./.