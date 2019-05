Hàng nghìn người đi bộ kêu gọi “Đã uống rượu bia-Không lái xe“

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng đông đảo người dân Thủ đô đã tham dự sự kiện đi bộ kêu gọi "Đã uống rượu bia-Không lái xe". Sự kiện lan tỏa, thu hút hàng nghìn người tham gia Các văn nghệ sĩ đến từ Nhà hát kịch Việt Nam dán sticker "Đã uống rượu bia - Không lái xe" cho những người tham gia chương trình Đông đảo các văn nghệ sĩ có mặt tại hồ Hoàn Kiếm để đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe" Học sinh các trường trên địa bàn Hà Nội đi cùng những biểu ngữ Từ một ngày trước, group học sinh THPT khóa 1991-1994 Hà Nội, bạn bè của hai nạn nhân vụ tai nạn tại hầm chui Kim Liên là Đinh Thị Hải Yến và Trần Thị Quỳnh bắt đầu kêu gọi thực hiện cuộc đi bộ tập thể tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội Đông đảo người dân tham gia đã đi bộ một vòng hồ Hoàn Kiếm Sự kiện góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người tham gia giao thông, vận động mọi người nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật TTATGT nói chung và thực hiện hành động cụ thể “Đã uống rượu bia - Không lái xe”, từ đó ngăn chặn và đẩy lùi nỗi đau do TNGT Một cậu bé được phụ huynh dán đầy những sticker trên người Những thông điệp về một Thủ đô an toàn giao thông Chiến dịch lan tỏa thông điệp ý nghĩa kêu gọi mọi người cùng hành động, hưởng ứng Để ngăn chặn và đẩy lùi những nỗi bất hạnh mà TNGT gây nên, mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tại Việt Nam cùng thực hiện một hành động “Đã uống rượu bia-không lái xe” - Một thông điệp nói không với rượu bia ở trong trường học Những logo được in trên áo mang thông điệp ngăn chặn và đẩy lùi những nỗi bất hạnh mà TNGT gây nên



Hàng nghìn người hưởng ứng kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe"

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng đông đảo người dân Thủ đô đã tham dự sự kiện đi bộ kêu gọi "Đã uống rượu bia-Không lái xe". Sự kiện lan tỏa, thu hút hàng nghìn người tham gia Các văn nghệ sĩ đến từ Nhà hát kịch Việt Nam dán sticker " Đã uống rượu bia - Không lái xe " cho những người tham gia chương trình Đông đảo các văn nghệ sĩ có mặt tại hồ Hoàn Kiếm để đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe" Học sinh các trường trên địa bàn Hà Nội đi cùng những biểu ngữ Từ một ngày trước, group học sinh THPT khóa 1991-1994 Hà Nội, bạn bè của hai nạn nhân vụ tai nạn tại hầm chui Kim Liên là Đinh Thị Hải Yến và Trần Thị Quỳnh bắt đầu kêu gọi thực hiện cuộc đi bộ tập thể tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội Đông đảo người dân tham gia đã đi bộ một vòng hồ Hoàn Kiếm Sự kiện góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người tham gia giao thông, vận động mọi người nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật TTATGT nói chung và thực hiện hành động cụ thể “Đã uống rượu bia - Không lái xe”, từ đó ngăn chặn và đẩy lùi nỗi đau do TNGT Một cậu bé được phụ huynh dán đầy những sticker trên người Những thông điệp về một Thủ đô an toàn giao thông Chiến dịch lan tỏa thông điệp ý nghĩa kêu gọi mọi người cùng hành động, hưởng ứng Để ngăn chặn và đẩy lùi những nỗi bất hạnh mà TNGT gây nên, mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tại Việt Nam cùng thực hiện một hành động “Đã uống rượu bia-không lái xe” - Một thông điệp nói không với rượu bia ở trong trường học Những logo được in trên áo mang thông điệp ngăn chặn và đẩy lùi những nỗi bất hạnh mà TNGT gây nên



Hàng nghìn người hưởng ứng kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe"