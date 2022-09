Chiến sĩ công an bị ngạt khí ở đám cháy 3 người tử vong

Cụ thể, khoảng 16h36’ ngày 10/9, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại xưởng chăn, ga, đệm tại thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

Cán bộ công an Phan Duy đang được điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia.

Ngay khi tiếp nhận thông tin ban đầu, Công an xã Thanh Văn đã huy động toàn bộ lực lượng và hô hào nhân dân cùng tham gia cứu chữa đám cháy. Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP đã điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe téc nước của các đơn vị gồm: Công an huyện Thanh Oai, Công an quận Hà Đông, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ) và 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 CBCS tới hiện trường triển khai chữa cháy.