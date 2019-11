Chia tiền nhậu không đều và án mạng kinh hoàng lúc trà dư tửu hậu

Đâm chết bạn nhậu vì chia tiền nhậu không đều: Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Ngân (sinh năm 1999, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Lê Thanh Ngân tại cơ quan Công an. Ngày 5/11, Ngân cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại quán K.H. (thuộc xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn). Trong lúc tính tiền, Ngân và Đặng Văn Thông (sinh năm 1997) cãi nhau vì Thông cho rằng Ngân hùn tiền nhậu không đủ. Được can ngăn, cả nhóm mua bia đến nhà Ngân để nhậu tiếp. Khoảng 23h30 cùng ngày, Thông nhắc lại chuyện hùn tiền bữa nhậu với Ngân và hai bên xảy ra xô xát. Ngân chạy vào trong nhà lấy dao đâm Thông 4 nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đâm chết người từ chối uống bia : Ngày 23/9, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tù chung thân Phạm Văn Niêm (34 tuổi, ngụ xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội giết người. Bị cáo Phạm Văn Niêm tại tòa. Theo cáo trạng, trưa 26/5, Niêm đến nhà một người dân trong làng ăn giỗ. Tại đây, Niêm sang bàn bên cạnh để mời mọi người uống bia nhưng anh Thái Viết Hiếu (31 tuổi, ngụ xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) từ chối nên cả hai xảy ra cãi vã và được mọi người can ngăn. Niêm về nhà lấy 1 con dao dài 30cm đến đám giỗ để "nói chuyện" với anh Hiếu. Sau đó đi thẳng đến chỗ mọi người đang ngồi hút thuốc lào, uống nước rồi bất ngờ rút dao đâm vào bụng anh Hiếu. Anh Hiếu được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong vào trưa 27-5 do vết thương xuyên thủng đại tràng. Từ chối đi nhậu bị bạn sát hại trong đêm: Khuya 26/5, Nguyễn Hoàng Nhung (36 tuổi) và Phạm Trọng An (39 tuổi) được người đàn ông tên Thanh (cùng ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), đến rủ đi nhậu. An đồng ý, còn Nhung từ chối và bỏ đi. Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Thanh đã dùng tuýp sắt đánh, đạp chân nhiều cái lên người Nhung làm nạn nhân gục xuống đường. An và Thanh khiêng nạn nhân bỏ ven tỉnh lộ 868 thuộc xã Long Khánh (thị xã Cai Lậy). Đến sáng 27/5, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong. Cảnh sát vào cuộc điều tra, tạm giữ Thanh. Nghi phạm thừa nhận đã đánh Nhung. Sát hại bạn nhậu chỉ vì không chịu đi mua rượu: Sáng 10/2, Nguyễn Văn Tiếp (52 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Bình Tân, tỉnh Long An) cùng với ông Trần Văn Dũng (57 tuổi, cùng ngụ xã Tân Bình) và nhiều người khác tổ chức uống rượu. Đến chiều cùng ngày, một người bạn đưa tiền mua rượu nhậu tiếp nhưng không ai chịu đi. Nguyễn Văn Tiếp tại cơ quan Công an. Tiếp và ông Dũng cùng một bạn nhậu xảy ra cự cãi. Ông Dũng cùng bạn chửi mắng Tiếp. Trong lúc nóng giận, Tiếp lấy búa đập nhiều cái vào đầu, cổ làm ông Dũng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Chiều cùng ngày, ông Dũng tử vong. Tiếp bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Đâm chết bạn vì không chịu trả tiền nhậu: Ngày 7/5/2018, TAND TP HCM đã tuyên mức án 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Nhật Thanh Vũ (SN 1973, tại TP HCM) về tội Giết người. Ngoài mức án tù, Vũ còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 195 triệu đồng, cấp dưỡng cho 2 con nhỏ của nạn nhân mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến khi con nạn nhân đủ 18 tuổi. Đối tượng Nguyễn Nhật Thanh Vũ. Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 23/9/2017, Vũ cùng Đỗ Minh Trí, Phan Quốc Hùng, Phạm Xuân Cường ngồi nhậu tại quán Hoàng Long (phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM). Trong lúc uống bia, Cường nhận được điện thoại của Phạm Ngọc P. rủ đến quán nhậu khác trên đường Lê Văn Thọ (phường 9, quận Gò Vấp) uống bia với P., Nguyễn Anh và Vũ Hồng Nhật. Cường rủ Vũ, Trí và Hùng cùng đến quán theo lời mời của P.. Đến 19h30 cùng ngày, khi quán tính tiền thì Vũ và Hùng cho rằng P. là người mời mình đến uống bia nên P. phải trả tiền khiến đôi bên mâu thuẫn, cự cãi. Sau đó, Vũ lấy xe gắn máy chạy về nhà trọ của mình lấy một con dao rồi quay lại quán nhậu. Khi đến trước quán, P. tiến đến đánh Vũ. Lập tức, Vũ rút dao đâm P. một nhát trúng vào phần bụng dưới. Bị đâm bất ngờ, P. bỏ chạy được vài bước thì gục xuống. P. được Khải và Hải đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. >>> Xem thêm video: Mời rượu không uống, đâm chết bạn nhậu Nguồn: VTC 1.